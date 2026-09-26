Muere operador de equipo pesado y otro trabajador queda herido en Las Mañanitas, informa la AAUD

Un accidente con una retroexcavadora alquilada por la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) dejó una persona fallecida y otra gravemente herida la tarde de este sábado 26 de septiembre en el Sector 3 de Las Mañanitas, en Panamá Este.

De acuerdo con la entidad, el operador del equipo pesado perdió la vida como consecuencia del accidente, mientras que un colaborador de la institución que viajaba como ayudante resultó gravemente herido.

La entidad informó que, tras conocer lo ocurrido, estableció contacto con los familiares de los trabajadores involucrados para brindarles el apoyo correspondiente.

La AAUD expresó su solidaridad con los familiares de la persona fallecida y señaló que ya inició las investigaciones para determinar las causas del accidente.

La institución también indicó que coordina con las autoridades competentes como parte de las diligencias relacionadas con el hecho.