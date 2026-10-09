Lombana minimiza encuentro en Bogotá con Martinelli; acusa al Gobierno de desviar la atención

El presidente del Movimiento Otro Camino (MOCA), Ricardo Lombana, confirmó este viernes 9 de octubre su reunión con el expresidente Ricardo Martinelli, tras semanas de reserva política al tiempo que cuestionó al mandatario José Raúl Mulino sobre el manejo sobre la mina de cobre. El excandidato por la presidencia en el 2024, en un video compartido en sus redes sociales reconoció la veracidad del acercamiento con Martinelli:“Sí tuve la reunión, así como he tenido muchas otras reuniones con actores políticos porque lo he dicho: me voy a reunir con todos”. A través de su intervención, Lombana argumentó que el debate generado en torno a su figura busca opacar las discusiones sobre las decisiones del Órgano Ejecutivo respecto al informe presentado el pasado 30 de septiembre sobre el cierre de la mina de cobre. El dirigente político señaló que la administración actual pretende reanudar la actividad minera en el territorio nacional, pese al fallo de inconstitucionalidad emitido por la Corte Suprema de Justicia y al rechazo expresado por la ciudadanía. “¿Ustedes creen que en un país en el que están anunciando la apertura de la mina, que dicen que es cierre pero es apertura y que nadie entendió el trabalenguas, una mina que es rechazada por el 80 % de la población (...) es más importante hablar de una reunión que tuvo Lombana que de los problemas que hay en el país o de lo que ustedes, señor Mulino, están tratando de ocultar?, declaró el presidente de MOCA.

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Asimismo, detalló los principales dificultades que afectan a la población panameña, entre los que destacó el incremento del desempleo, el alto costo de la canasta básica y los medicamentos, además de la irregularidad en el suministro de agua potable y los actos de corrupción. Culminado su intervención el líder político se refirió a las cifras de aprobación presidencial para argumentar un desgaste en la gestión gubernamental de Mulino.

Las reacciones a la reunión ocurrida

Ante el revuelo mediático que sucedido el mes pasado, MOCA emitió una postura oficial en la que aclaró que “escuchar no es pactar” y precisó que “este encuentro no constituye acuerdo político ni alianza electoral alguna de cara a las elecciones de 2029”. Asimismo, el colectivo reafirmó su posición institucional contra la corrupción e insistió en que “la única alianza de Moca es con los panameños”.

Por su parte, la diputada de MOCA, Grace Hernández, tomó distancia del encuentro realizado por el presidente de su colectivo al manifestar en TVN Noticias: “Yo no hubiera hecho esa reunión, pero yo soy diputada de la República de Panamá. Yo no soy la presidenta del partido Otro Camino”. La parlamentaria indicó además que los miembros de la bancada parlamentaria no conocían de antemano la cita. Lombana reaparece a la escena política pública luego de ser señalado en mitad de septiembre por medios locales de mantener una reunión con Martinelli, quien fue presidente en Panamá durante el período 2009-2014 y está asilado en Colombia desde 2025 después de ser condenado por lavado de dinero en medio del caso New Business.

¿Por qué el señalamiento?