Reunión entre Lombana y Martinelli: Diputada Grace Hernández marca distancia y dice que no la habría hecho

La diputada del Movimiento Otro Camino (MOCA), Grace Hernández, afirmó la mañana de este martes 21 de septiembre que se enteró junto con los demás integrantes de la bancada de la reunión sostenida en la ciudad de Bogotá entre el presidente de ese colectivo, Ricardo Lombana, y el expresidente Ricardo Martinelli.

En declaraciones a TVN Noticias, Hernández señaló que los cuatro diputados de la bancada comenzaron a recibir cuestionamientos sobre el encuentro y decidieron fijar una posición pública ante las distintas versiones que surgieron sobre las razones de la reunión.

“Nosotros nos enteramos igual que ustedes”, manifestó Hernández, quien indicó que la bancada considera que corresponde a Lombana explicar las circunstancias y los motivos del acercamiento.

La diputada fue consultada directamente sobre su opinión acerca del encuentro con Martinelli y respondió: “Personalmente, yo no hubiera hecho esa reunión”.

No obstante, Hernández marcó distancia entre su posición como diputada y las decisiones que corresponden a la dirección de MOCA. “Yo soy diputada de la República de Panamá, yo no soy la presidenta del partido Otro Camino”, puntualizó.

MOCA confirmó el pasado 18 de septiembre que Lombana sostuvo una conversación con Martinelli en Colombia y aseguró que el encuentro no representa un acuerdo político ni una alianza electoral de cara a las elecciones de 2029.

El colectivo sostuvo que Lombana mantiene conversaciones con presidentes de otros partidos y expresidentes en el contexto de la discusión de las reformas electorales.

Durante la entrevista, Hernández también explicó las razones que la llevaron a pasar de la participación ciudadana a la política partidista y posteriormente a la Asamblea Nacional.

La diputada afirmó que estaba “harta” de que en Panamá las cosas no cambiaran pese a las protestas y acciones ciudadanas que había realizado antes de llegar al Legislativo.

“Yo protesté muchas veces fuera de la Asamblea Nacional, literalmente muchas veces, y me di cuenta que el país no cambia desde afuera, hay que entrar”, expresó.

Hernández instó a los ciudadanos a participar en la Asamblea Nacional y en los espacios institucionales disponibles, aunque aclaró que no todos tienen que convertirse en candidatos.

La diputada sostuvo además que mantiene como una de sus prioridades la lucha contra la corrupción y defendió su gestión legislativa.