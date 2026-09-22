Cepanim alcanza los $42 millones en certificados negociados y se prevé $240 millones para 2027

Hasta este lunes 21 de septiembre de 2026, la negociación de los Certificado de Pago Negociable por Intereses por Mora (Cepaním), a través del Banco Nacional de Panamá (Bancona), alcanzó los 269,000 documentos negociados por 42.6 millones, una cifra que ascendió tras los 203,079 certificados procesados por un valor de $32.1 millones, hasta el 24 de agosto.
Los datos fueron compartidos por el gerente general del Banco Nacional de Panamá (Banconal), Javier Carrizo, durante la sustentación del presupuesto 2027 en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.
Carrizo reveló que la entidad prevé mantener utilidades cercanas a los $240 millones hacia el año 2027, pese al costo financiero que representa la negociación de los certificados Cepaním.
De ese monto, el 50% se entrega al fisco en forma de dividendos, mientras que el otro 50% se capitaliza dentro de la institución.
El gerente recordó que el primer tramo de los certificados vence en 2029, lo que implica un periodo de espera de tres años antes de cobrar.
En ese contexto, advirtió que imponer un límite rígido de descuento podría generar pérdidas y desincentivar a las instituciones a continuar con el proceso de redención.
“No estamos lucrando de ese negocio. Básicamente estamos comprando huevos para vender huevos. El rendimiento de los fondos es de 5% anual, y si se toma en cuenta el valor presente del dinero, el margen es ajustado”, señaló Carrizo, al explicar que los cálculos financieros se realizan con base en las tasas internacionales de interés, que actualmente muestran una tendencia al alza.
El gerente destacó que el flujo de jubilados superó las previsiones iniciales, lo que obligó al banco a ampliar la atención en 60 sucursales y digitalizar los trámites para agilizar el proceso.
El diputado Javier Sucre cuestionó la política de descuentos aplicada por el Banconal y recordó que presentó un proyecto de ley para limitar al 10% la tasa de interés en los cambios de Cepanim, con el objetivo de proteger a los jubilados.
Además, impulsa otra iniciativa que permitiría a los comercios aceptar los certificados al 100% de su valor, sin descuentos, hasta el 31 de diciembre de 2025.
Sucre subrayó que muchos beneficiarios han manifestado su inconformidad con los porcentajes aplicados por el banco.
“Esos viejitos cuando salieron de allá me dijeron que no estaban de acuerdo con el tema de los porcentajes. La gran cantidad de personas que han hecho los cambios dentro del Banco Nacional me hubiese gustado que hubieran salido contentos. Todo el mundo está saliendo triste”, expresó.
El diputado sostuvo que aún quedan alrededor de $170 millones en certificados pendientes de negociación, lo que representa una oportunidad para que el comercio pueda absorberlos en condiciones más favorables para los jubilados.
“Este proyecto de ley que hemos presentado, ojalá que le tumbe el negocio al banco y que todos los propietarios de los Cepanim puedan tener la oportunidad de cambiarlo en el comercio”, afirmó.
El debate se da en un contexto donde el Ministerio de Economía y Finanzas estima que el monto total de los Cepanim ronda los $250 millones, cifra que representa un desafío tanto para la gestión bancaria como para la política pública.
El pasado 15 de junio, el Gobierno inició con la entrega de los Cepanim con una asistencia de aproximadamente 1,920 personas. Para el resto del país fue a partir del 22 de junio.
La entrega de los Cepanim representa un cumplimiento de la Ley que ordena el pago de los intereses por mora como derecho derivado de la retención de la segunda partida del Décimo Tercer Mes de trabajadores del sector público y privado durante el período comprendido entre 1972 y 1983.
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