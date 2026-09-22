Cepanim alcanza los $42 millones en certificados negociados y se prevé $240 millones para 2027

Hasta este lunes 21 de septiembre de 2026, la negociación de los Certificado de Pago Negociable por Intereses por Mora (Cepaním), a través del Banco Nacional de Panamá (Bancona), alcanzó los 269,000 documentos negociados por 42.6 millones, una cifra que ascendió tras los 203,079 certificados procesados por un valor de $32.1 millones, hasta el 24 de agosto.

Los datos fueron compartidos por el gerente general del Banco Nacional de Panamá (Banconal), Javier Carrizo, durante la sustentación del presupuesto 2027 en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.

Carrizo reveló que la entidad prevé mantener utilidades cercanas a los $240 millones hacia el año 2027, pese al costo financiero que representa la negociación de los certificados Cepaním.

De ese monto, el 50% se entrega al fisco en forma de dividendos, mientras que el otro 50% se capitaliza dentro de la institución.

El gerente recordó que el primer tramo de los certificados vence en 2029, lo que implica un periodo de espera de tres años antes de cobrar.

En ese contexto, advirtió que imponer un límite rígido de descuento podría generar pérdidas y desincentivar a las instituciones a continuar con el proceso de redención.

“No estamos lucrando de ese negocio. Básicamente estamos comprando huevos para vender huevos. El rendimiento de los fondos es de 5% anual, y si se toma en cuenta el valor presente del dinero, el margen es ajustado”, señaló Carrizo, al explicar que los cálculos financieros se realizan con base en las tasas internacionales de interés, que actualmente muestran una tendencia al alza.

El gerente destacó que el flujo de jubilados superó las previsiones iniciales, lo que obligó al banco a ampliar la atención en 60 sucursales y digitalizar los trámites para agilizar el proceso.