Presidente José Raúl Mulino llega a la Asamblea General de la ONU en Nueva York

El presidente llegó acompañado de la primera dama Maricel Cohen de Mulino, el Ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, el Canciller de Panamá Javier Martínez-Acha Vásquez y José Ramon Icaza Clement, Ministro para Asuntos del Canal de Panamá.

El presidente de la República José Raúl Mulino , llegó este martes 22 de septiembre a la 81 Asamblea General de la ONU donde casi 130 jefes de Estado y de Gobierno participan para desarrollar una agenda marcada por las guerras en Ucrania y Medio Oriente, la IA y la crisis financiera del organismo.

Por su lado, el presidente de la República José Raúl Mulino también desarrollará una agenda de trabajo en Nueva York.

Esta Asamblea coincide con un momento crítico en la historia de la ONU, ya que se pone en cuestión su capacidad de resolver los grandes conflictos que ahora dominan el mapa: el de Irán y Ucrania, por citar dos ejemplos.

A esto se añaden los recortes de financiación por parte de la administración Trump —Estados Unidos es el principal donante— y el esfuerzo del organismo por simplificar sus operaciones tras el hachazo a sus finanzas.

Además, la Inteligencia Artificial (IA) y los recientes debates sobre su regulación también planean sobre esta cita, tal como lo reconoció el secretario general del organismo, el saliente António Guterres. “Sería difícil imaginar un escenario tan amenazante como el que enfrentamos en este momento”, reconoció Guterres, quien deja el liderazgo de la ONU tras casi una década al frente.