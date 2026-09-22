Explosión en PH Pacific Blue de Bijao: Bomberos confirma que ocurrió después de la prueba de hermeticidad

Cirilo Castillo, de la Dirección Nacional de Seguridad, Prevención e Investigación de Incendios (Dinasepi) del Cuerpo de Bomberos, confirmó la mañana de este 22 de septiembre que la explosión registrada en un edificio de Bijao, en Coclé, ocurrió después de que culminara la prueba de hermeticidad de la tubería de gas.

Durante una entrevista para TVN Noticias, Castillo explicó que, tras recibir el llamado de apoyo, personal del Cuerpo de Bomberos se trasladó al lugar, entre ellos el jefe nacional de Gas y el jefe nacional de Investigación, quienes realizaron las primeras inspecciones y encontraron una zona “bastante devastada” por la explosión.

De acuerdo con el coronel, antes del incidente se había completado el proceso de hermeticidad, que consiste en someter la tubería a una prueba de presión con aire, utilizando una presión superior a la de trabajo habitual de la tubería.

Una vez finalizada esta prueba y con la permisología correspondiente, se procedió al proceso de gasificación. Según la información recabada hasta el momento, la explosión se produjo durante esa maniobra, después de la gasificación. Para entonces, el personal ya se había retirado del lugar.

“No había nadie en el edificio, según tenemos entendido en este momento”, señaló Castillo, quien aclaró que las investigaciones y experticias todavía se encuentran en proceso de cierre y que se manejan diferentes teorías sobre lo ocurrido.

El funcionario confirmó que, tras la última inspección, dos apartamentos resultaron fuertemente afectados y que actualmente el edificio no puede ser habitado.