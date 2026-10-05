Thomas Christiansen: ‘Josué Vergara tuvo una buena presentación’

La gira por Asia ha finalizado para la selección de Panamá . Durante dos semanas, el equipo sostuvo tres duelos amistosos importantes para darle cabida al relevo generacional que se necesita dentro del equipo.

Es por ello que la selección de Panamá sostuvo un total de tres duelos amistosos, en los que saldó tres empates ante la India, Nueva Zelanda y Ecuador. A pesar de no haber conseguido algún triunfo sobre el tiempo reglamentario, Thomas Christiansen, técnico del equipo, se mostró feliz y satisfecho con lo visto en los cotejos.

El propio entrenador, en conferencia de prensa post partido ante Ecuador, señaló que el principal objetivo de esta gira era conocer y darle esa oportunidad a los nuevos rostros de cara a la ventana de noviembre en los que se jugarán los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf con Curazao como potencial rival en esa fase.

El entrenador se encargó de apagar las alarmas sobre el cambio que tuvo que hacerse de Vergara en el inicio del segundo tiempo por lesión. Christiansen reveló que tuvo una molestia en la cadera tras una entrada en el partido y decidieron no arriesgarlo más.

Sumado a ello, Christiansen dio su opinión sobre el debut del ariete Josué Vergara, quien convirtió la anotación ante Ecuador en su primer partido con el combinado nacional. “Tuvo un buen debut”, dijo el entrenador en palabras cortas, pero complacido con lo visto del jugador del Gent belga.

Balance de la gira asiática

“Contento con el resultado, pero más aún por la actitud de los jugadores. Los jóvenes que hemos visto en esta gira han estado a la altura, han levantando la mano y han hecho una presentación muy digna. Les daremos seguimiento”.

Primeros minutos de Josué Vergara

“Tuvo un buen debut, una buena presentación. Le cambiamos al principio del segundo tiempo porque había recibido un golpe en la cadera, le molestaba y decidimos cambiarlo”.

Oportunidad para la nueva generación

“Estoy contento con él (Vergara), con los demás jugadores también. Hemos visto a todos los jugadores en la gira asiática, no he podido darle todos los minutos a todos los nuevos, pero por lo menos han tenido su oportunidad de ser vistos. Ha sido importante que haya convivido con ellos estos días, he podido verlos como entrenan, se desarrollan, se comunican con el grupo y ha sido muy positivo”.

Eddie Roberts como opción dentro de la selección

“A Eddie lo hemos tenido en otros partidos y en otras convocatorias. No ha tenido tanto protagonismo, no le hemos dado un partido de este nivel contra un gran equipo como Ecuador y se ha lucido. Se mostró muy seguro en los centros laterales, en los tiros de esquina, atajadas, con el balón en los pies. El tema de los penales es un sorteo, detuvo dos y nos dio esa victoria”.

Objetivo real de la gira

“El objetivo de esta gira era ver jugadores jóvenes, estamos en un proceso generacional. Estos días con los jugadores nos permitió conocerlos futbolísticamente y mentalmente como están preparados. Hemos ido de menos a más, necesitan un poco más de adaptación acabamos de empezar”.

Cuartos de final de la Liga de Naciones

“Hay jugadores que están levantando la mano. Sabemos la importancia que tiene el mes de noviembre. Conocemos a Curazao de años atrás, nos hemos enfrentado a ellos. Sabemos lo difícil que es ir allá, pero ojalá hagamos unos buenos partidos y nos clasifiquemos al Final Four”.