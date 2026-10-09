Unión Europea saca a Panamá de su lista negra de paraísos fiscales

Panamá salió oficialmente de la lista negra de jurisdicciones no cooperativas en materia fiscal de la Unión Europea (UE), debido a los avances en materia fiscal y de transparencia, después de permanecer en ella durante seis años, aunque todavía quedan retos pendientes.

La salida de Panamá y de Vietnam del Anexo 1 de la UE, conocido también como lista negra de paraísos fiscales, se hizo pública este viernes, 9 de octubre, durante la reunión de los ministros de Economía y Finanzas de la UE celebrada en Luxemburgo. Con esta decisión, Panamá pasó a integrar el Anexo II.

“Hoy, el Consejo eliminó a Panamá y Vietnam de la lista de la UE de jurisdicciones no cooperativas en materia fiscal”, afirmó el Consejo de la Unión Europea en el informe que actualiza la lista de jurisdicciones no cooperativas a efectos fiscales.

“Esta actualización refleja una tendencia positiva en materia de cumplimiento de las normas internacionales de buena gobernanza fiscal”, indicó el bloque en un comunicado.

Por su parte, el Gobierno panameño destacó que este resultado responde a un esfuerzo conjunto del presidente José Raúl Mulino, el trabajo técnico del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), las gestiones diplomáticas y el acompañamiento del sector privado.

“El cambio representa un paso importante para Panamá y contribuye a fortalecer la confianza internacional, mejorar las condiciones para atraer inversión, impulsar la actividad económica y favorecer la generación de empleos”, señaló el Ejecutivo, que además subrayó que el país ha demostrado su capacidad para cumplir sus compromisos internacionales manteniendo, al mismo tiempo, su competitividad como centro financiero y económico.

¿Qué significa pasar del Anexo I al Anexo II?

La permanencia en el Anexo II significa que la UE considera a Panamá una jurisdicción cooperadora, aunque mantiene compromisos o ajustes pendientes relacionados con la transparencia y las buenas prácticas fiscales, lo que indica que el proceso de trabajo es continuo. Panamá figuraba en esta lista negra de la UE desde 2020 y Vietnam desde febrero de 2026.

El presidente José Raúl Mulino afirmó: “Esto es resultado de una lucha que inicié en el sector privado, y la lideré como presidente, desde el primer día. Lo hice trabajando junto a un gran equipo y con el apoyo de todos los sectores, a quienes les agradezco su participación”.

“Para lograrlo debimos viajar para hacer reuniones cara a cara, reclamar en foros y, sobre todo, recuperar la confianza de la comunidad internacional”, recalcó el mandatario, quien añadió: “Hoy, con esta gran victoria, le abrimos las puertas a nuevas inversiones, ganamos en competitividad y en oportunidades reales para los panameños. Nuestro gobierno da un paso más en la construcción de un mejor presente y un mejor futuro para todos”.

¿Qué sigue para Panamá? La evaluación pendiente para abandonar la lista gris

La salida de Panamá de la lista negra europea no supone todavía el cierre del proceso de revisión fiscal. El país deberá superar un nuevo examen internacional antes de abandonar el Anexo II, conocido como lista gris.

El siguiente paso está en manos del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), encargado de evaluar la aplicación de los estándares internacionales en la materia.

De acuerdo con el Consejo de la Unión Europea, Panamá obtuvo la autorización para someterse a una nueva revisión sobre el intercambio de información tributaria previa solicitud, uno de los mecanismos utilizados por las autoridades fiscales para acceder a datos relevantes en investigaciones desarrolladas entre distintas jurisdicciones.

Dicho examen permitirá establecer si el país aplica de manera efectiva las obligaciones internacionales de transparencia fiscal. Hasta que concluya esa evaluación y se determine su resultado, Panamá continuará en el Anexo II de la Unión Europea, y su exclusión definitiva dependerá del cumplimiento de los compromisos pendientes.

Montenegro, Panamá y Vietnam se comprometieron a llevar a cabo los pasos necesarios para solicitar y obtener, a más tardar el 15 de febrero de 2027, una evaluación exhaustiva por parte del Foro Global.

El objetivo de este proceso es mejorar su calificación general en materia de intercambio de información a petición hasta alcanzar, como mínimo, la categoría de “ampliamente conforme” dentro del plazo establecido, señala el informe de conclusiones del Consejo sobre la lista revisada de la UE de jurisdicciones no cooperativas a efectos fiscales.

La Unión Europea afirmó que continuará monitoreando el cumplimiento de estos compromisos; mientras las autoridades panameñas han señalado que el objetivo es consolidar al país como una economía confiable, estable y conectada con el mundo, generando mayores oportunidades y bienestar para la población.