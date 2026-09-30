Oficiales de cumplimiento respalda posible salida de Panamá de lista de la UE

La Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá (ASOCUPA) ven positivo las informaciones que apuntan a una posible salida de Panamá de la lista de jurisdicciones no cooperadoras en materia fiscal de la Unión Europea (UE), decisión que podría ser adoptada durante la próxima revisión del bloque prevista para octubre.

En un comunicado divulgado este miércoles, ASOCUPA calificó la eventual decisión como un reconocimiento a los esfuerzos desarrollados durante los últimos años para fortalecer el marco institucional panameño, la transparencia, la cooperación internacional y el cumplimiento de estándares fiscales.

La organización sostuvo que los avances son producto de un esfuerzo conjunto entre el sector público y privado, que ha incluido adecuaciones regulatorias, fortalecimiento de capacidades y medidas dirigidas a consolidar un sistema financiero y corporativo más transparente y confiable.