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Economía

Oficiales de cumplimiento respalda posible salida de Panamá de lista de la UE

En un comunicado divulgado el 29 de septiembre, ASOCUPA calificó la eventual decisión como un reconocimiento a los esfuerzos desarrollados durante los últimos año.
En un comunicado divulgado el 29 de septiembre, ASOCUPA calificó la eventual decisión como un reconocimiento a los esfuerzos desarrollados durante los últimos año. Deposit Photos
Por
Alexandra Arosemena
  • 30/09/2026 13:57
La organización sostuvo que los avances son producto de un esfuerzo conjunto entre el sector público y privado

La Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá (ASOCUPA) ven positivo las informaciones que apuntan a una posible salida de Panamá de la lista de jurisdicciones no cooperadoras en materia fiscal de la Unión Europea (UE), decisión que podría ser adoptada durante la próxima revisión del bloque prevista para octubre.

En un comunicado divulgado este miércoles, ASOCUPA calificó la eventual decisión como un reconocimiento a los esfuerzos desarrollados durante los últimos años para fortalecer el marco institucional panameño, la transparencia, la cooperación internacional y el cumplimiento de estándares fiscales.

La organización sostuvo que los avances son producto de un esfuerzo conjunto entre el sector público y privado, que ha incluido adecuaciones regulatorias, fortalecimiento de capacidades y medidas dirigidas a consolidar un sistema financiero y corporativo más transparente y confiable.

Panamá aún figura en la lista de la UE

La posibilidad de que Panamá sea retirado de la lista ha cobrado fuerza en los últimos días.

La Presidencia de la República informó recientemente que la UE se dispone a retirar a Panamá y Vietnam de su lista de jurisdicciones no cooperadoras durante una reunión de ministros de Hacienda prevista para octubre en Luxemburgo.

Según esa información, Vietnam pasaría a la denominada lista gris, mientras que Panamá sería retirado del listado principal.

Actualmente, sin embargo, Panamá continúa oficialmente incluido en la lista de la UE.

En su última actualización, del 17 de febrero de 2026, el Consejo de la Unión Europea mantuvo a Panamá entre las jurisdicciones consideradas no cooperadoras a efectos fiscales, junto con otros nueve países y territorios.

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