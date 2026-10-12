Se confirma el calendario de Panamá vs. Curazao en la Liga de Naciones

Cumplida la última fecha FIFA, la selección de Panamá deberá cambiar de chip y afrontar los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf 2026-2027 ante Curazao.

La Concacaf publicó el calendario completo de partidos de esta fase antes de entrar al Final Four. Este 12 de noviembre, a las 6:00 p.m. (hora local) Curazao recibirá a Panamá en el estadio Ergilio Hato en Willemstad, Curazao. Mientras que apenas dos días después, el 15 de noviembre, Panamá recibirá a Curazao en el estadio Rommel Fernández a las 7:00 p.m. (hora local).

Esta será la última fase antes de entrar al Final Four de la Liga de Naciones el cual se disputará en el mes de marzo del 2027. La selección panameña buscará meterse por cuarto año consecutivo a un Final Four, instancia que ha dicho presente desde el 2023.

Por parte del equipo curazoleño, viene de liderar el grupo A y se posicionó como el mejor ganador de esta fase de grupos, por encima de lo hecho por Guatemala.

En cuanto al formato de esta serie de eliminatoria, la Concacaf hará valer la regla de gol de visitante en tal caso el global permanezca en empate. De ser así, se jugarán dos tiempos extras de 15 minutos y de seguir empatados el partido se irá a la tanda de penales.

Es importante recordar que esta Liga de Naciones da boletos a la Copa Oro 2027. Los cuatro ganadores de los cuartos de final, asegurarán su boleto para el certamen del próximo año.

Los demás países instalados ya en los cuartos de final son Estados Unidos, Canadá, México, Guatemala, Jamaica y Haití.