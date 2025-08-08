Fútbol: Panamá conoce su camino rumbo al Mundial Femenino

Concacaf ha confirmado los detalles principales de la Clasificatoria W 2025/26, en la que participarán 30 Asociaciones Miembro. Esta competencia servirá como fase preliminar del Campeonato W 2026, el primero de tres torneos centralizados dentro del renovado calendario de selecciones femeninas de la Confederación, anunciado en septiembre.

El nuevo ecosistema de Concacaf W ahora incluye la Clasificatoria W y el Campeonato W, ambos diseñados como vías de clasificación para la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027 y los Juegos Olímpicos de Verano de 2028. Además, abarca la primera edición de la Liga de Naciones W y la segunda edición de la Copa Oro W.

La Clasificatoria W se disputará durante las Fechas FIFA Femeninas de noviembre de 2025, así como en febrero y abril de 2026. Las 30 selecciones participantes serán distribuidas en seis grupos para disputar la Fase de Grupos, etapa que no incluirá a las dos selecciones mejor posicionadas en el Ranking Femenino de Concacaf: Estados Unidos y Canadá, quienes han recibido un pase directo al Campeonato W 2026.

En la Fase de Grupos, cada selección disputará dos partidos como local y dos como visitante. Al concluir esta etapa, los seis equipos que finalicen como líderes de grupo avanzarán al Campeonato W 2026.

Las 30 selecciones nacionales confirmadas para esta clasificatoria, en orden alfabético, son:Anguila, Antigua y Barbuda, Aruba, Barbados, Belice, Bermuda, Costa Rica, Cuba, Curazao, Dominica, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Islas Caimán, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes Estadounidenses, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam, y Trinidad y Tobago.

Estados Unidos y Canadá, como las dos selecciones mejor clasificadas de la región, han sido eximidas de esta fase y ya tienen su lugar asegurado en el Campeonato W 2026.

El sorteo oficial de la Clasificatoria W se realizará el miércoles 20 de agosto. Panamá ha sido ubicada en el Grupo D.

Cabe destacar que Estados Unidos es el actual campeón del Campeonato W, tras conquistar el título en 2022 con una victoria de 1-0 sobre Canadá en la final disputada en Monterrey, México.