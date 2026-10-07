Panamá desciende dos puestos en el ‘ranking’ FIFA y queda en el lugar 46

La selección de Panamá descendió dos posiciones en el ranking mundial de la FIFA y se ubicó en el puesto 46, de acuerdo con la actualización de octubre de 2026.

Panamá aparece con 1,476.97 puntos, tras sumar 3.58 unidades en la última actualización. A pesar de incrementar su puntuación, el equipo nacional perdió dos posiciones debido a los movimientos registrados por otras selecciones.

El descenso se produce después del partido ante Ecuador, que terminó empatado 1-1 y que Panamá ganó posteriormente en la tanda de penales. Ese resultado le permitió sumar puntos en la clasificación.

En el área de la Concacaf, Panamá se mantiene como la cuarta selección mejor ubicada en el ranking FIFA.

México encabeza la región en el puesto 10, con 1,738.48 puntos. Le siguen Estados Unidos, en la posición 16 con 1,705.47 unidades, y Canadá, que ocupa el puesto 27 con 1,575.31.

Panamá aparece en el puesto 46, por delante de Costa Rica, que está en el 54; Honduras, en el 67; Jamaica, en el 69; Curazao, en el 80; y Guatemala, en el 95.

En Sudamérica, Ecuador se encuentra en el puesto 24, con 1,587.07 puntos, mientras que Colombia ocupa el 11 y Brasil el sexto lugar.

A nivel mundial, España mantiene el primer puesto con 2,011.57 puntos, seguida por Argentina, con 1,972.80, y Francia, con 1,958.86. Inglaterra ocupa el cuarto lugar y Portugal completa los cinco primeros.