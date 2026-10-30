En medio de cuestionamientos, el Presupuesto del Estado tendrá hoy su último debate

Tras una intensa jornada de discusiones en la Asamblea Nacional , el Proyecto de Ley 644, que dicta el Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal de 2027 por un monto de $35,111.7 millones , se encamina a su discusión final en tercer debate, la cual está programada para celebrarse hoy, viernes 30 de octubre.

El centro del debate se focalizó en la modificación al artículo 370, una propuesta aprobada en segundo debate (con 36 votos a favor) y presentada de forma conjunta por los diputados Benicio Robinson, Luis Eduardo Camacho y Manuel Cohen.

Esta normativa introduce excepciones para que diversas entidades e instituciones estatales —como el Metro de Panamá, el Idaan, Etesa, el Aeropuerto Internacional de Tocumen y ministerios clave— puedan adquirir determinados servicios técnicos, repuestos y equipos sin agotar los procedimientos ordinarios de la Ley de Contrataciones Públicas.

La modificación salió adelante en el segundo debate con 36 votos a favor. Este bloque de apoyo estuvo conformado por una alianza plural de legisladores pertenecientes al Partido Revolucionario Democrático (PRD), a Realizando Metas (RM), a la bancada mixta y el respaldo individual del exmiembro de la bancada independiente Vamos, Neftalí Zamora.

Según TVN Noticias, estos fueron los diputados principales y suplentes que votaron a favor de la aprobación.

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