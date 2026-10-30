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Política

En medio de cuestionamientos, el Presupuesto del Estado tendrá hoy su último debate

Bancadas independientes como Vamos y sectores de oposición cuestionaron la norma por considerar que demerita los controles de transparencia en el gasto público.
Bancadas independientes como Vamos y sectores de oposición cuestionaron la norma por considerar que demerita los controles de transparencia en el gasto público. Roberto Barrios | La Estrella de Panamá
Por
Flor Isaela Navarro
  • 30/10/2026 10:09
La iniciativa 370 salió adelante en el segundo debate con el voto a favor de 36 diputados de distintas bancadas, generando fricciones con la oposición

Tras una intensa jornada de discusiones en la Asamblea Nacional, el Proyecto de Ley 644, que dicta el Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal de 2027 por un monto de $35,111.7 millones, se encamina a su discusión final en tercer debate, la cual está programada para celebrarse hoy, viernes 30 de octubre.

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El centro del debate se focalizó en la modificación al artículo 370, una propuesta aprobada en segundo debate (con 36 votos a favor) y presentada de forma conjunta por los diputados Benicio Robinson, Luis Eduardo Camacho y Manuel Cohen.

Esta normativa introduce excepciones para que diversas entidades e instituciones estatales —como el Metro de Panamá, el Idaan, Etesa, el Aeropuerto Internacional de Tocumen y ministerios clave— puedan adquirir determinados servicios técnicos, repuestos y equipos sin agotar los procedimientos ordinarios de la Ley de Contrataciones Públicas.

La modificación salió adelante en el segundo debate con 36 votos a favor. Este bloque de apoyo estuvo conformado por una alianza plural de legisladores pertenecientes al Partido Revolucionario Democrático (PRD), a Realizando Metas (RM), a la bancada mixta y el respaldo individual del exmiembro de la bancada independiente Vamos, Neftalí Zamora.

Según TVN Noticias, estos fueron los diputados principales y suplentes que votaron a favor de la aprobación.

Principales:

Benicio Enacio Robinson Grajales
Raúl Pineda
Néstor Guardia Jaén
Marcos Castillero
Javier Sucre
Raphael Buchanan
Arquesio Arias Félix
Jaime Vargas Centella
Jony Guevara
Juan Domingo Díaz
Nelson Jackson Palma
Nixon Rodríguez
Osman Gómez
Ronald De Gracia
Sergio Gálvez Evers (RM)
Luis Eduardo Camacho (RM)
Alain Albenis Cedeño
Ariel Vallarino
Carlos Eduardo Saldaña
Eliecer Castrellón Barrios
Flor Brenes
Jamis Acosta
Lilia Batista de Guerra
Manuel Cohen Salerno
Manuel Cheng Peñalba
Víctor de Jesús Castillo
Neftalí Zamora Ibarra (exVamos)
Rogelio Ricardo Revello
Shirley de la Rosa Castañeda
Tomás Gabriel Benavides Aguilar

Suplentes

Abdiel Núñez (suplente de Yuzaida Marín)
César Pineda (suplente de Gertrudis Rodríguez)
Kathia Domínguez (suplente de Isaac Mosquera)
Maiquely Añino (suplente de Dana Castañeda)
Sara Magallón Caicedo (suplente de Jairo Salazar)
Uranis Moreno (suplente de Carlos Afú)
Abdiel Núñez (suplente de Yuzaida Marín)
Posición del Ejecutivo y perspectiva de fiscalización

La aprobación de este esquema de excepciones generó duras críticas por parte de los diputados independientes y de oposición, quienes alertaron sobre los riesgos de debilitar los controles de transparencia.

Ante los cuestionamientos, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, aclaró que la iniciativa no provino de su despacho. Sin embargo, el titular del MEF garantizó que ejercerá un control estricto:

Chapman aclaró que la iniciativa no provino de su despacho.
Chapman aclaró que la iniciativa no provino de su despacho. Roberto Barrios | La Estrella de Panamá

“Tenga la certeza de que este ministro va a hacer todo lo que me permite la ley para hacer una fiscalización rigurosa. Que eso no quepa la menor duda”, afirmó Chapman.

Con el debate definitivo programado para hoy, el presupuesto avanza bajo la estrecha vigilancia de la sociedad civil organizada y diversos sectores económicos del país.

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