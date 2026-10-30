Mulino supervisa construcción de casas para damnificados por el terremoto en Veraguas

El presidente José Raúl Mulino realizó la mañana de este viernes 30 de octubre una gira de trabajo en Llano Grande, provincia de Veraguas, donde el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) comenzó la construcción de las primeras 20 de un total de 154 viviendas destinadas a familias afectadas por el terremoto de este viernes 9 de octubre.
La construcción de esas casas forma parte de la primera fase del programa habitacional del Gobierno, que contempla inicialmente la edificación de 2,700 viviendas para personas que perdieron sus hogares a causa del sismo.
Esta cifra podría aumentar conforme avance el programa de contrataciones y las inspecciones de las viviendas afectadas, recordó la administración Mulino.
“Vamos a salir primero de las casas que se están construyendo con especificaciones especiales. Las casas se están levantando; todos tendrán su casa”, manifestó Mulino durante el recorrido.
La gira presidencial también incluye visitas a los distritos de Ocú y Pesé, en la provincia de Herrera, como parte del seguimiento a las comunidades afectadas por el movimiento sísmico.
El mandatario estuvo acompañado por la primera dama, Maricel Cohen de Mulino; los ministros Fernando Boyd, de Salud; Jaime Jované, de Vivienda y Ordenamiento Territorial; y José Ramón Icaza, de Asuntos del Canal, además de la gobernadora de Veraguas, Ildemarta “Tuti” Riera.
Durante la jornada, Mulino recorrió sectores afectados, viviendas en construcción, albergues temporales y el centro de acopio.
También visitó la iglesia donde se desarrollan giras médicas para brindar atención a los residentes, con énfasis en niños y adultos mayores.
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