Liderazgo en la región: Panamá preside cita clave del IICA y exige priorizar la ciencia agrícola

“ Esa solidaridad nos recuerda que la resiliencia de nuestros sistemas agroalimentarios es una tarea que ningún país puede asumir en solitario ”, enfatizó.

Al inicio de su intervención, Rincón extendió un profundo agradecimiento, en nombre del gobierno del presidente José Raúl Mulino, por las muestras de solidaridad internacional tras el reciente sismo que afectó a las regiones agropecuarias de Herrera, Los Santos, Coclé y Veraguas.

En representación del ministro de Desarrollo Agropecuario , Roberto Linares , el viceministro José Aníbal Rincón encabezó la delegación nacional y lanzó un contundente llamado a fortalecer la ciencia agrícola y brindar apoyo prioritario a los pequeños productores de café y cacao.

Durante la cumbre, el país reafirmó su compromiso con la cooperación regional, la innovación tecnológica y la resiliencia agroalimentaria del continente.

Panamá presidió la Segunda Reunión Extraordinaria del Comité Ejecutivo del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) , celebrada este jueves 29 de octubre en la capital costarricense.

Agenda enfocada en tecnología e investigación

La convocatoria extraordinaria respondió a peticiones directas para deliberar sobre la investigación científica y el fortalecimiento de dos cadenas productivas fundamentales para la agricultura familiar e indígena: el cacao y el café.

Al respecto, el viceministro señaló que la realidad vivida por los cacaoteros de Bocas del Toro y los caficultores de las tierras altas de Chiriquí demuestra la urgencia de dotar a los trabajadores del campo de herramientas efectivas para enfrentar el cambio climático y la volatilidad de los precios en los mercados.

Para hacer frente a este panorama, Panamá respaldó formalmente las propuestas presentadas ante el Comité Ejecutivo, entre las que destacan: la creación del mecanismo hemisférico PROCACAO (nombre utilizado en iniciativas anteriores vinculadas con el cacao en Centroamérica y en la actualidad corresponde a un programa de la Fundación Pacífico Emprende en Colombia).

Mientras se verifica su disponibilidad y se examinan algunas alternativas, se está utilizando como referencia de trabajo la denominación “Mecanismo Cooperativo Hemisférico para la Cadena del Cacao”, señala el Documento de apoyo a la respuesta a la resolución sobre ciencia, tecnología e innovación de IICA.

“El IICA está reuniendo evidencia, revisando los antecedentes institucionales y preparando consultas que permitirán definir opciones en términos de propósito, alcance, membresía, gobernanza y sostenibilidad. Estos elementos servirán de base para que los Estados miembros consideren la constitución del mecanismo y sus instrumentos”, señala el documento.

La agenda también incluye la ampliación del Programa Cooperativo Regional para el Desarrollo Tecnológico y la Modernización de la Caficultura (PROMECAFE), una iniciativa enfocada en la transferencia de tecnología cafetalera.

“El desafío no es solo producir más, sino lograr que una mayor proporción del valor que generan el cacao y el café se quede en las manos de quienes los cultivan”, subrayó el alto funcionario.

Planes estratégicos hacia el 2030

Durante la jornada, las delegaciones participantes analizaron temas transversales para el desarrollo del sector en las Américas, incluyendo el avance en capacidades de innovación a través de iniciativas como el Hub de Ciencia, Tecnología e Innovación para la Agricultura Sostenible en Guyana, así como la hoja de ruta trazada en el Plan de Mediano Plazo del IICA 2026-2030.

En ese sentido, Rincón instó a consolidar al organismo internacional como un puente eficiente entre los sistemas nacionales de investigación, dejando una frase tajante sobre la efectividad del conocimiento: “La ciencia que no llega a la finca no transforma la agricultura”.

Al cierre de la jornada, el viceministro panameño reconoció la gestión del director general del IICA, Muhammad Ibrahim, y de su equipo de trabajo, reiterando la disposición de Panamá para continuar liderando un diálogo regional respetuoso y enfocado en resultados concretos que beneficien de manera directa a los pequeños y medianos productores del hemisferio.