Caso Alex Lee: Fiscalía solicitará declarar causa compleja investigación por los fondos de Junta Comunal de Barrio Sur

Este viernes 30 de octubre se celebrará una audiencia donde la Procuraduría General de la Nación solicitará que se declare causa compleja la investigación al ex alcalde de Colón, Alex Lee, y otras personas relacionadas a irregularidades detectadas en la Junta Comunal de Barrio Sur.

Entre las personas que han sido imputadas en este caso se encuentran la ex representante de Barrio Sur Marta Macías, un ex fiscalizador de la Contraloría General de la República y un empresario de Zona Libre de Colón, entre otros.