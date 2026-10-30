Panameño detenido por Estados Unidos por presunto abuso a menores colaboraba con Pandeportes

Un panameño, de 32 años, detenido en República Dominicana por presuntamente abusar sexualmente de menores en Estados Unidos, mantenía vínculos de colaboración con el Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes), cuyo director, Miguel Ordóñez, llegó a reconocer sus aportes, experiencia y apoyo a la institución. Se trata de Fernando González Ramírez. Su ayuda fue reconocida públicamente por Ordóñez, quien destacó su experiencia y colaboración. “Hay mucha gente buena que nos apoya desinteresadamente. Ahí estoy viendo a una persona, Fernando González, a quien quiero reconocer. Se dirán muchas cosas, pero Fernando es una persona que desde el día que nos conocimos nos ha aportado su experiencia, apoyo, ayuda, en todos estos temas”, expresó Ordóñez durante una conferencia de prensa realizada el 12 de noviembre de 2025, en relación a la postergación de la Copa América de Béisbol en Panamá.

Las declaraciones adquieren relevancia tras conocerse que González Ramírez fue arrestado el lunes 26 de octubre en República Dominicana, donde era buscado por las autoridades estadounidenses por presuntamente abusar sexualmente de varios menores mientras colaboraba en un programa de béisbol juvenil en Franklin, Tennessee, entre 2023 y 2024. La Estrella de Panamá consultó a Pandeportes para conocer más sobre la relación entre González Ramírez y la institución, sin embargo, no se ha recibido respuesta. Una investigación que comenzó con dos denuncias De acuerdo con el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (U.S. Marshals), la investigación contra González Ramírez comenzó después de que dos menores denunciaran haber sido víctimas de agresiones sexuales. El panameño habría abandonado Tennessee al enterarse de que las autoridades investigaban las acusaciones. Posteriormente, los investigadores determinaron que había viajado a México, Japón y Panamá antes de localizarlo en República Dominicana. La captura se produjo luego de que los investigadores compartieran información con la oficina de campo de los U.S. Marshals en territorio dominicano, mediante la Oficina de Operaciones Internacionales de la agencia.