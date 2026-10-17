Caso Alex Lee: ¿quiénes son los empresarios imputados en Colón por presunto blanqueo de capitales?

La audiencia a un empresario colonense revela más detalles sobre cómo se habría llevado a cabo el presunto peculado por más de medio millón de dólares en la Junta Comunal de Barrio Sur, presidida anteriormente por el exrepresentante y exalcalde de Colón, Alex Lee.

El empresario Mahmoud Fahmir El-Haje y Yoselin Ibeth Cortez fueron imputados la noche de este viernes 16 de octubre por el cargo de presunto blanqueo de capitales. Ambos recibieron la medida cautelar de depósito domiciliario y prohibición de salida del país.

En el caso de Cortez, se incluyó un permiso para trabajar entre 6 am y 7 pm de lunes a viernes.

Su vinculación con la investigación tiene que ver con la sociedad Caribe Company, S. A. Una cuenta bancaria ligada a esta sociedad, en la que El-Haje y Cortez aparecen como firmantes habría recibido cheques de la junta comunal que, de acuerdo a un informe de la Contraloría General de la República, no han podido ser debidamente sustentados.

Según el informe de Contraloría, la lesión patrimonial en este caso asciende a 592,364 dólares. El Ministerio Público detalla que 458,896 dólares en cheques habrían pasado por esta cuenta.

Por ello, los fiscales afirman que el 77% de los fondos totales que investigan por irregularidades e incorrecciones están relacionados a la cuenta en que eran firmantes ambos imputados.

Los fondos originalmente habrían sido asignados a la junta comunal por la Autoridad Nacional de Descentralización a través del Programa de Desarrollo e Interés Social (PDIS).

La cuenta fue abierta en 2021 y cerrada en 2023, según los fiscales. El Ministerio Público no ha logrado aún ubicar dónde quedó el dinero y se encuentra realizando la investigación financiera.

Los abogados defensores de El-Haje y Cortez manifestaron que la única vinculación de sus representados es el hecho de que ambos eran firmantes en esta cuenta y que ninguno es dueño de la sociedad. En el Registro Público aún aparece el nombre de Cortez como secretaria en la junta directiva de Caribe Company, S.A.

Ana Mae Ceballos Rose, pareja sentimental de Alex Lee y también imputada en el caso relacionado a Barrio Sur, es la presidenta de la Junta Directiva.

Esta sociedad fue creada en 2017 con el nombre de Intercaribe Company Inc, de acuerdo a documentos del Registro Público. En 2020 se le cambia el nombre a Caribe Company, S.A.

El empresario El-Haje preside otra sociedad de nombre similar, Intercaribe Zona Libre, S.A. Se trata de una importante empresa que lleva más de 20 años operando en Zona Libre de Colón.

Su abogado declaró que su representado ha liderado esta empresa de forma legítima, sin acusaciones legales sobre el origen de sus ingresos. Cortez es una trabajadora dentro de la empresa en el departamento de tráfico.

El argumento de la defensa de El-Haje es que su única vinculación es ser firmante de la cuenta investigada. El argumento de la defensa de Cortez es el mismo, añadiendo que a pesar que su nombre aparece en la junta directiva y como signataria, no era alguien con poder de mando en ninguna de las empresas mencionadas.

Según la información presentada hasta el momento por la fiscalía, los montos por los que habrían sido beneficiados ellos directamente son mínimos. Específicamente, pagos a la tarjeta de crédito de El-Haje por 16 mil dólares y dos cheques a favor de Cortez que en total suman 1,096 dólares.

El-Haje fue aprehendido la mañana del jueves en su casa, mientras que Cortez fue aprehendida en su lugar de trabajo.

El juez de garantías encargado de la audiencia, Carlos Villareal, admitió la imputación de cargos y al momento de ordenar medidas cautelares reconoció la gravedad del hecho, aunque señaló que la vinculación por el momento es mínima. Determinó que ambas personas tienen fuertes arraigos familiares y profesionales en la provincia de Colón y no presentan riesgos procesales que ameriten la detención provisional solicitada por la fiscal Digna Castillo del Ministerio Público.

El Ministerio Público apeló la decisión.