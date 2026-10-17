Libertad de expresión, independencia judicial y migración: la agenda de la CIDH en Panamá

Panamá acogerá del 26 al 30 de octubre el 197 período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que tendrá como sede el Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino).

La agenda incluye audiencias sobre independencia judicial, libertad de expresión, migración, derechos de grupos vulnerables y actuación de los sistemas de seguridad y justicia en distintos países de las Américas.

Durante las sesiones, la Comisión recibirá información sobre presuntas vulneraciones de derechos humanos y analizará situaciones relacionadas con la institucionalidad democrática, las libertades fundamentales y los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

Entre los temas previstos destacan la independencia judicial en Costa Rica, Ecuador y Perú; la situación de las personas privadas de libertad durante el estado de excepción en El Salvador; las restricciones al espacio cívico en Venezuela; y los derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes.

La CIDH celebrará audiencias sobre la independencia judicial en Costa Rica, Ecuador y Perú, el acceso a la justicia en Granada y la labor de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en El Salvador.

También examinará la búsqueda de personas desaparecidas en el contexto del conflicto armado en Perú, en el marco de los asuntos relacionados con el acceso a la justicia y los derechos de las víctimas.

La agenda incluye la situación de las personas defensoras de derechos humanos en México, las personas LGBTIQ+ en Centroamérica y los derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes.

Además, se abordarán denuncias de adopciones irregulares y tráfico de niñas y niños en Chile, la situación del pueblo raizal en Colombia y los derechos de las mujeres privadas de libertad.

Las libertades fundamentales también ocuparán un lugar en las sesiones. La CIDH analizará la institucionalidad democrática y el uso del espacio cívico en Ecuador, así como la libertad de expresión y académica en Estados Unidos.

La agenda contempla, además, la libertad de religión y de creencias en Nicaragua y el impacto del control digital sobre el espacio cívico en Venezuela.