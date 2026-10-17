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Nicolás Maduro Guerra afirma que su padre y Cilia Flores saldrán de prisión en Nueva York

Flores y Maduro se encuentran detenidos en un centro penitenciario en Brooklyn, Nueva York.
Flores y Maduro se encuentran detenidos en un centro penitenciario en Brooklyn, Nueva York. AFP
Por
Manuel Vega Loo
Editor Web
  • 17/10/2026 10:23
Maduro Guerra, diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, expresó su expectativa de que su padre y Flores abandonen el centro de detención.

El diputado venezolano Nicolás Maduro Guerra afirmó que su padre, Nicolás Maduro Moros, y Cilia Flores saldrán “más temprano que tarde” del centro de detención federal en Nueva York, donde permanecen recluidos desde enero pasado, reportó este sábado 17 de octubre en la mañana El Nacional de Venezuela.

Las declaraciones se produjeron pocas horas después de una audiencia ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, en la que ambos se declararon no culpables de los cargos de tortura y secuestro presentados por la Fiscalía de Estados Unidos.

El proceso judicial incluye acusaciones ampliadas que incorporan presunta conspiración para cometer torturas y extienden a Flores la imputación por narcoterrorismo.

Maduro Guerra, diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, expresó su expectativa de que su padre y Flores abandonen el centro de detención, aunque no precisó una fecha para una eventual liberación.

La declaración se produce mientras ambos enfrentan el proceso judicial en Estados Unidos.

Flores y Maduro se encuentran detenidos en un centro penitenciario en Brooklyn, Nueva York, luego que fueran capturados en la madrugada de este 3 de enero en el fuerte Tiuna, de Caracas.

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