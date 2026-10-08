Juez niega prisión domiciliaria a Cilia Flores y seguirá detenida en Brooklyn

Un juez federal de Nueva York denegó este jueves 8 de octubre la solicitud de prisión domiciliaria presentada por la defensa de Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro, por lo que deberá continuar detenida en la cárcel metropolitana de Brooklyn.

La información fue reportada por Roberto Macedonio, corresponsal de NTN24 en Nueva York, tras finalizar la audiencia de Flores, quien fue capturada junto a Maduro en la madrugada de este 3 de enero en fuerte Tiuna, en Caracas.

“Mucha atención, acaba de finalizar la audiencia de Cilia Flores y el juez acaba de denegar la solicitud de prisión domiciliaria a la esposa de Nicolás Maduro”, informó Macedonio en un reporte desde Nueva York.

De acuerdo con el corresponsal, la defensa de Flores había presentado una moción para que la procesada pudiera cumplir su detención bajo la modalidad de prisión domiciliaria.

Sin embargo, el juez rechazó la petición, por lo que Flores continuará recluida en la cárcel metropolitana de Brooklyn, Nueva York.

“Moción presentada por la defensa de Cilia Flores para obtener prisión domiciliaria. Repito, denegada”, señaló Macedonio.

La solicitud de arresto domiciliario había sido planteada por los abogados de Flores, quienes argumentaron, entre otros aspectos, razones relacionadas con su estado de salud y propusieron que permaneciera bajo vigilancia en una residencia en la ciudad de Nueva York.