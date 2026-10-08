Fiscalía de Estados Unidos amplía los cargos contra Maduro y Cilia Flores por tortura y violaciones de derechos humanos

Nicolás Maduro enfrenta nuevas acusaciones en Estados Unidos por presunta tortura y otros delitos relacionados con violaciones de derechos humanos durante su mandato, informó este jueves 8 de octubre la agencia AP.

La nueva acusación formal, hecha pública este jueves, amplía los cargos que ya enfrenta Maduro en Estados Unidos por una presunta conspiración para enviar cocaína al país norteamericano.

De acuerdo con AP, las autoridades estadounidenses incorporaron ahora señalamientos relacionados con abusos contra los derechos humanos cometidos durante el gobierno de Maduro en Venezuela.

Maduro y su esposa, Cilia Flores, permanecen detenidos en un centro penitenciario en Brooklyn, Nueva York.

Flores y Maduro fueron capturados en la madrugada de este 3 de enero, en el fuerte Tiuna, por agentes especiales del Ejército de Estados Unidos..

Ambos se han declarado inocentes de los cargos que enfrentan en la causa penal, iniciada años atrás y que también involucra a otros presuntos co-conspiradores. De ser declarados culpables, ya enfrentaban la posibilidad de una condena de cadena perpetua.

Mientras que Flores, de 69 años, tenía previsto comparecer este jueves ante un tribunal federal en Nueva York. Sus abogados buscan que sea liberada de prisión y trasladada a arresto domiciliario debido a problemas cardíacos.