Fiscalía prepara nuevos cargos contra Maduro y Cilia Flores por presunta tortura de estadounidenses

Los fiscales federales de la ciudad de Nueva York se preparan para presentar nuevos cargos contra Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, por la presunta tortura de ciudadanos estadounidenses que estuvieron detenidos en Venezuela, según una exclusiva publicada este miércoles 7 de octubre por CNN.

De acuerdo con varias personas familiarizadas con la investigación citadas por CNN, el anuncio de los nuevos cargos podría producirse tan pronto como este jueves 8 de octubre.

La investigación estaría relacionada con la detención de más de una docena de ciudadanos estadounidenses en cárceles venezolanas durante el período en que Maduro encabezó el Gobierno de Venezuela.

Las fuentes señalaron además que los investigadores estadounidenses han evaluado la posibilidad de presentar cargos contra otras personas que presuntamente participaron en actos de tortura contra ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela.

La información de CNN fue posteriormente reportada por Reuters, que confirmó que Maduro y Flores podrían enfrentar nuevos cargos relacionados con la presunta tortura de estadounidenses bajo custodia venezolana y que el anuncio podría darse este jueves 8 de octubre.

De acuerdo con CNN, más de una docena de estadounidenses fueron detenidos por las autoridades venezolanas durante la administración de Maduro, quien fue capturado en la madrugada de este 3 de enero por soldados estadounidenses en fuerte Tiuna, en Caracas.

Además, algunos de ellos denunciaron posteriormente haber sido sometidos a torturas durante su permanencia en prisión.

Entre los casos mencionados están los de Matthew Heath y Osman Khan, quienes fueron liberados en un intercambio de prisioneros en octubre de 2022.

Ambos alegaron en una demanda haber sufrido prácticas como electrocución, amenazas de agresión sexual, asfixia, aislamiento y uso de sustancias psicotrópicas durante su detención.