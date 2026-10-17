León XIV regresa al Vaticano tras ser operado de un cáncer de pulmón

El papa León XIV, convaleciente de una operación de cáncer de pulmón, abandonó este sábado el hospital Gemelli de Roma y regresó al Vaticano, después de que los médicos lo consideraran “apto” para recibir el alta.

El pontífice de 71 años salió del centro médico hacia las 3:30 p.m. (13H30 GMT) entre aplausos y vítores de los fieles congregados a las puertas del hospital romano, donde los cirujanos le extirparon hace cuatro días el lóbulo inferior del pulmón derecho para retirarle un tumor canceroso.

Antes de marcharse, el papa, sonriente, intercambió unas palabras con los médicos que lo atendieron y con responsables del hospital. También conversó con una joven ucraniana, antigua paciente de cáncer, que quiso transmitirle sus deseos de pronta recuperación.

Una decena de minutos después de salir del Policlínico Gemelli, el vehículo del papa fue visto ingresando al Vaticano por una de sus entradas laterales.

La operación de León XIV tuvo lugar a pocas semanas de la visita prevista a Argentina, Uruguay y Perú del 6 al 17 de noviembre. Por el momento, el pontífice ha cancelado sus audiencias hasta el 20 de octubre, pero hay dudas sobre la gira sudamericana.

“A tenor de los análisis de sangre, la radiografía de tórax realizada esta mañana [de sábado] y la evaluación del cuadro clínico, el Santo Padre es considerado apto para recibir el alta” del hospital, escribieron sus médicos, Luigi Carbone y Stefano Margaritora, en una nota transmitida por el Vaticano.

La Santa Sede informó que, tras recibir el alta este sábado, el pontífice “rezará el Ángelus desde la ventana del apartamento papal” el domingo.

Habitualmente, los papas dirigen la oración del Ángelus desde una de las ventanas del Palacio Apostólico, mirando hacia la plaza San Pedro del Vaticano.

En años pasados, los pontífices Juan Pablo II y Francisco lo rezaron desde la ventana del hospital Gemelli cuando estuvieron allí ingresados.

El servicio de prensa del Vaticano indicó que el obispo de Roma, estadounidense y peruano, ofició misa este sábado, al igual que hizo la víspera, en la 10ª planta del hospital Gemelli.