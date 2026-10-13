Papa León XIV ingresa al hospital Gimelli en Roma para ser operado

El papa León XIV ingresó la mañana de este martes 13 de octubre al Policlínico Universitario Agostino Gemelli de Roma para someterse a una intervención quirúrgica con el objetivo de extirparle un nódulo localizado en un pulmón, según confirmaron la Santa Sede y fuentes del Vaticano.

El propio Pontífice había anunciado la intervención durante el rezo del Ángelus el pasado domingo 11 de octubre, detallando que la lesión fue detectada de forma fortuita en una fase muy temprana y bien localizada durante unos exámenes médicos de rutina.

La operación está programada para realizarse durante la jornada de este mismo martes en las instalaciones del centro hospitalario.