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Papa León XIV ingresa al hospital Gimelli en Roma para ser operado

Se han cancelado todas las audiencias del Santo Padre hasta el próximo martes 20 de octubre.
Se han cancelado todas las audiencias del Santo Padre hasta el próximo martes 20 de octubre. Fabio Frustaci | EFE
Por
Flor Isaela Navarro
  • 13/10/2026 07:59
El líder de la Iglesia católica permanece bajo supervisión médica en el centro hospitalario romano tras ser sometido a una cirugía de tórax.

El papa León XIV ingresó la mañana de este martes 13 de octubre al Policlínico Universitario Agostino Gemelli de Roma para someterse a una intervención quirúrgica con el objetivo de extirparle un nódulo localizado en un pulmón, según confirmaron la Santa Sede y fuentes del Vaticano.

El propio Pontífice había anunciado la intervención durante el rezo del Ángelus el pasado domingo 11 de octubre, detallando que la lesión fue detectada de forma fortuita en una fase muy temprana y bien localizada durante unos exámenes médicos de rutina.

La operación está programada para realizarse durante la jornada de este mismo martes en las instalaciones del centro hospitalario.

De acuerdo con la información oficial emitida por la Prefectura de la Casa Pontificia, se han cancelado todas las audiencias del Santo Padre hasta el próximo martes 20 de octubre.

Se prevé que el periodo de hospitalización y recuperación posterior se extienda por aproximadamente una semana, tiempo durante el cual permanecerá bajo supervisión médica en la décima planta del hospital.

Por el momento, las fuentes del Vaticano ratifican que se mantiene en agenda su viaje apostólico a Sudamérica previsto para el mes de noviembre.

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