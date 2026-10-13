El Papa León XIV es diagnosticado con cáncer de pulmón tras una cirugía

El Papa León XIV fue operado con éxito este martes 13 de octubre en el Policlínico Universitario Agostino Gemelli de Roma (Italia), donde los médicos le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho tras confirmar la presencia de un cáncer pulmonar.

La intervención concluyó sin complicaciones y el pontífice regresó a su habitación después de un breve periodo de observación, según informó la Santa Sede.

El boletín médico confirmó que el examen histológico realizado durante la operación identificó un adenocarcinoma pulmonar, un tipo de cáncer que se origina en las células glandulares del tejido pulmonar.

El diagnóstico había sido sospechado previamente a partir de las pruebas pre operatorias.

Esta confirmación representa un dato relevante sobre el estado de salud del pontífice, de 71 años, elegido en mayo de 2025.

Aunque la intervención fue considerada exitosa, todavía se necesitan resultados adicionales para establecer con precisión las características del tumor y definir si será necesario aplicar tratamientos complementarios.

Una intervención para extirpar el tejido afectado

La operación fue realizada por el equipo de cirugía torácica dirigido por el profesor Stefano Margaritora. De acuerdo con Vatican News, la intervención quirúrgica duró aproximadamente 90 minutos, mientras que el tiempo total que el pontífice permaneció en el quirófano fue de alrededor de tres horas.

Los especialistas utilizaron una técnica video-asistida, un procedimiento que permite realizar una intervención en el tórax mediante pequeñas incisiones y una cámara que transmite imágenes del área operada.

Este método puede reducir el traumatismo quirúrgico en comparación con algunas técnicas abiertas, aunque la recuperación depende de las características de cada paciente y de la extensión de la cirugía.

El boletín médico explicó que se retiró el lóbulo inferior del pulmón derecho con el objetivo de realizar una intervención radical, es decir, extirpar el tejido afectado con la intención de eliminar la lesión.

El análisis histológico confirmó durante el procedimiento la sospecha de adenocarcinoma pulmonar.

La Santa Sede comunicó que el papa despertó con normalidad y regresó a su habitación tras permanecer bajo observación.

Hasta el momento de la publicación del informe, no se habían comunicado complicaciones derivadas de la operación.

¿Qué significa el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar?

El adenocarcinoma es uno de los tipos más frecuentes de cáncer de pulmón y pertenece al grupo de los carcinomas de células no pequeñas. Puede desarrollarse en distintas zonas del órgano y presenta características variables según el tamaño del tumor, sus células y la posible extensión a otras partes del cuerpo, según Reuters.

En el caso de León XIV, la extirpación del lóbulo inferior derecho constituye una parte central del tratamiento quirúrgico. Sin embargo, el éxito de la operación no permite afirmar por sí solo que el cáncer haya desaparecido por completo.

Para determinar el alcance de la enfermedad, los médicos deben evaluar los resultados definitivos de anatomía patológica y otros datos clínicos, incluidos los márgenes de resección y el estado de los ganglios linfáticos. Estos resultados ayudarán a establecer si la lesión estaba limitada al tejido extraído o si existe evidencia de propagación.

Tampoco se ha anunciado un plan definitivo de quimioterapia, inmunoterapia, radioterapia u otro tratamiento complementario.

La necesidad de estas opciones dependerá de la evaluación médica posterior y de las características específicas del tumor.

Por ello se recalca qué, aunque el procedimiento haya concluido favorablemente, todavía es prematuro establecer un pronóstico definitivo sobre la recuperación del pontífice o la evolución de su enfermedad.

Recuperación y agenda del pontífice

Tras la intervención, León XIV permanecerá bajo supervisión médica en el hospital Gemelli de Roma.

Según Vatican News, El Vaticano suspendió sus audiencias públicas hasta el 20 de octubre para facilitar su recuperación.

La hospitalización también genera interrogantes sobre su agenda internacional, que incluye un viaje previsto a Uruguay, Argentina y Perú a partir del 6 de noviembre. Su participación dependerá de la evolución posoperatoria y de las recomendaciones de su equipo médico.

Mientras tanto, la Santa Sede continuará comunicando información oficial sobre su estado de salud. La atención se centra ahora en su recuperación inmediata y en los resultados que permitirán determinar el alcance del cáncer y las medidas médicas necesarias.

La intervención supone un momento importante para el pontífice, cuya evolución será seguida de cerca por millones de fieles y por la comunidad internacional.