¿Quién es José Miguel Jurado Rovira, el último aprehendido en la Operación Pandora?

La mañana de este jueves 16 de octubre, el empresario chiricano José Miguel Jurado Rovira se entregó a las autoridades que lo requerían por su vinculación con el caso Operación Pandora.

Fuentes oficiales compartieron con la La Estrella de Panamá que ya se había realizado un allanamiento para la aprehensión de Jurado, pero no lo habían podido localizar. Ahora, Jurado se entrega voluntariamente y se espera que enfrente en los próximos días una audiencia para la imputación de cargos y la fijación de medidas cautelares, sumándose así a la lista de ahora 17 personas imputadas en este caso.

Jurado aparece en el expediente de investigación del Ministerio Público vinculado a sociedades que actuaron como agentes intermediarios en la trama que resultó en la creación de créditos fiscales ilegítimos y un perjuicio patrimonial al Estado de más de 40 millones de dólares, de acuerdo a una auditoría de la Contraloría General de la República.

Entre ellas destaca Servicios de Asesoría y Administración Jurado, que presidía el propio Jurado. Se trata de una sociedad inscrita en el Registro Público el 19 de junio de 2024 con el objetivo de ofrecer servicios de asesoría financiera, fiscal y de administración de empresas, bienes muebles e inmuebles, de acuerdo a su pacto social. Su sitio web era www.seaaju.com.