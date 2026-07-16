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Aprehensión

¿Quién es José Miguel Jurado Rovira, el último aprehendido en la Operación Pandora?

José Miguel Jurado fue conducido para una revisión médico legal.
José Miguel Jurado fue conducido para una revisión médico legal. Policía Nacional | Cedida
Por
Adolfo Berríos Riaño
  • 16/07/2026 17:38
Jurado aparece en el expediente de investigación del Ministerio Público vinculado a sociedades que actuaron como agentes intermediarios en la trama que resultó en la creación de créditos.

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La mañana de este jueves 16 de octubre, el empresario chiricano José Miguel Jurado Rovira se entregó a las autoridades que lo requerían por su vinculación con el caso Operación Pandora.

Fuentes oficiales compartieron con la La Estrella de Panamá que ya se había realizado un allanamiento para la aprehensión de Jurado, pero no lo habían podido localizar. Ahora, Jurado se entrega voluntariamente y se espera que enfrente en los próximos días una audiencia para la imputación de cargos y la fijación de medidas cautelares, sumándose así a la lista de ahora 17 personas imputadas en este caso.

Jurado aparece en el expediente de investigación del Ministerio Público vinculado a sociedades que actuaron como agentes intermediarios en la trama que resultó en la creación de créditos fiscales ilegítimos y un perjuicio patrimonial al Estado de más de 40 millones de dólares, de acuerdo a una auditoría de la Contraloría General de la República.

Entre ellas destaca Servicios de Asesoría y Administración Jurado, que presidía el propio Jurado. Se trata de una sociedad inscrita en el Registro Público el 19 de junio de 2024 con el objetivo de ofrecer servicios de asesoría financiera, fiscal y de administración de empresas, bienes muebles e inmuebles, de acuerdo a su pacto social. Su sitio web era www.seaaju.com.

Logo de la empresa Servicios de Asesoría y Administración Jurado.
Logo de la empresa Servicios de Asesoría y Administración Jurado. | Cedida - Retocada con IA para mejor resolución

También se encuentra Inmobiliaria Riverside, S.A., una sociedad creada en 2007, pero que fue disuelta en 2013. En 2024, la sociedad se reactiva, ahora con Jurado Rovira como presidente de la directiva.

Ambas sociedades fueron utilizadas como agentes intermediarios, de acuerdo al informe de auditoría del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para entonces ser beneficiadas con los créditos fiscales generados por los funcionarios de la Dirección General de Ingresos (DGI).

Jurado Rovira, oriundo de Chiriquí, fue conducido por las autoridades a una revisión médica legal este jueves. Las imágenes fueron compartidas a través de un video publicado en la cuenta oficial de X de la Policía Nacional.

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