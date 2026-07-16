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Panamá en Concesión: El portal que amenaza el secreto en los contratos del Estado

Imagen de archivo del diputado independiente, Neftali Zamora.
Imagen de archivo del diputado independiente, Neftali Zamora. Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Mileika Lasso
  • 16/07/2026 17:47
Neftalí Zamora presenta un proyecto de ley para auditar las ganancias y empleos generados por las concesiones en Panamá, mediante modificaciones a la Ley de Contrataciones Públicas

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Una iniciativa legislativa presentada ante el pleno de la Asamblea Nacional busca acabar con el secreto en la explotación de los bienes del Estado. El proyecto de ley propone adicionar artículos al texto único de la Ley de Contrataciones Públicas (Ley 22 de 2006) para crear el portal digital Panamá en Concesión, una plataforma diseñada para centralizar, organizar y publicar los detalles de todos los contratos de concesión del país.

La propuesta, impulsada por Neftali Zamora, tiene como objetivo equiparar la fiscalización de las concesiones estatales con el estándar del portal PanamáCompra de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP). A pesar de que Panamá otorga derechos para la explotación de energia, puertos, minería metálica y no metálica, así como frentes marinos y otros, la información sobre estos contratos permanece inaccesible para el ciudadano común.

Durante la presentación del documento, este jueves 16 de julio ante el pleno, el diputado explicó que en la región existen referentes de éxito. La propuesta toma como modelo a países como Chile, que cuentan con portales de concesiones abiertos donde el Estado y la ciudadanía pueden fiscalizar de forma transparente cómo las empresas, tanto públicas como privadas, explotan los recursos y qué beneficios reales devuelven al país.

Sin embargo, la brecha entre ese estándar internacional y el escenario local es profunda. “Desgraciadamente esa no es la realidad [en Panamá]. Por el contrario, no hay claridad a nivel de cuántas concesiones existen en el país, cuáles son los tipos de concesiones que existen, cómo se operan estas concesiones, quiénes son los beneficiarios finales de las mismas y, sobre todo, qué beneficios tiene el Estado”, detalló el diputado independiente por el circuito 8-5.

El peso de los subsidios en la mira

La futura plataforma digital obligará a las instituciones del Estado a publicar el propósito, alcance y vigencia de cada contrato, los ingresos generados para el erario público y las tarifas aplicadas. Además, el portal deberá mostrar con detalle los subsidios y apoyos financieros que el Estado panameño otorga a los operadores privados de estas concesiones, una cifra históricamente resguardada del escrutinio público.

El marco regulatorio de la contratación pública, regido por el texto único de la Ley 22 de 2006, define con claridad que la administración de los recursos del Estado debe buscar “el mayor rendimiento de los fondos públicos”. Sin embargo, las concesiones de recursos naturales y espacios soberanos han evadido aparentemente la centralización informativa que sí rige para el resto de las compras y contrataciones gubernamentales.

Estándar internacional

El proyecto de ley cuenta con el respaldo técnico y metodológico de organismos internacionales como el Banco Mundial y la iniciativa de transparencia en infraestructura CoST.

De modificarse la Ley de Contrataciones Públicas, los operadores de concesiones también deberán publicar métricas periódicas sobre la calidad de sus servicios y el volumen real de empleo generado, devolviendo al ciudadano la capacidad de realizar auditoría social sobre el patrimonio panameño.

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