Panamá en Concesión: El portal que amenaza el secreto en los contratos del Estado

La futura plataforma digital obligará a las instituciones del Estado a publicar el propósito, alcance y vigencia de cada contrato, los ingresos generados para el erario público y las tarifas aplicadas. Además, <b>el portal deberá mostrar con detalle los subsidios y apoyos financieros que el Estado panameño otorga a los operadores privados de estas concesiones</b>, una cifra históricamente resguardada del escrutinio público. El marco regulatorio de la contratación pública, regido por el texto único de <b>la Ley 22 de 2006</b>, define con claridad que la administración de los recursos del Estado debe buscar <i><b>'el mayor rendimiento de los fondos públicos'</b></i>. Sin embargo, las concesiones de recursos naturales y espacios soberanos han evadido aparentemente la centralización informativa que sí rige para el resto de las compras y contrataciones gubernamentales.