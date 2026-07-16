Economía de Panamá crece un 5.19% interanual a mayo de 2026, según el IMAE

La actividad económica de Panamá mantiene su dinamismo. Al cierre de mayo de 2026, el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) registró un sólido crecimiento interanual del 5.19% en su serie original, una cifra que supera con creces el 2.95% reportado en el mismo mes del año anterior.

De acuerdo con los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), el indicador acumuló una variación del 4.88% en los primeros cinco meses del año, mientras que la serie de tendencia-ciclo mostró un incremento interanual del 5.06%.

Este desempeño favorable estuvo impulsado por los sectores de comercio, transporte, intermediación financiera, industria manufacturera, hoteles, restaurantes y actividades agropecuarias.

En detalle, el comercio se vio dinamizado por las ventas minoristas y mayoristas locales, las reexportaciones desde la Zona Libre de Colón y la venta de vehículos nuevos; en tanto, el rubro logístico destacó por el aumento en el tonelaje y peajes del Canal de Panamá, la buena marcha del sistema portuario y el transporte aéreo.

La intermediación financiera mantuvo su solidez mediante el crecimiento de la cartera crediticia, captaciones externas y el mercado de seguros.

Asimismo, el sector agroindustrial y manufacturero reflejó un incremento en el procesamiento de carnes, tomate y bebidas, mientras que el turismo impulsó la ocupación hotelera y el consumo gastronómico.

En contraste, la nota negativa la puso el sector de la construcción, que continuó en terreno desfavorable debido a la disminución en la emisión de permisos de construcción y una menor inversión pública en infraestructura civil, acompañado por caídas puntuales en la exportación pesquera, la generación de energía hidroeléctrica y la venta de combustible de 95 octanos.