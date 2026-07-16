Las 5 noticias más importantes de este jueves 16 de julio en Panamá y el mundo

La agenda informativa de Panamá y el mundo estuvo marcada por acontecimientos políticos, económicos, judiciales, climáticos y deportivos este jueves 16 de julio. Estos fueron algunos de los hechos más relevantes del día:

-La Asamblea Nacional avanzó en la conformación de sus comisiones permanentes, luego de que tres diputados expulsados de la bancada Vamos decidieran mantenerse como independientes. Las propuestas serán llevadas al pleno para su aprobación.

-El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) elevó a alerta amarilla los distritos de Changuinola y Almirante, en Bocas del Toro, debido al riesgo de lluvias intensas, tormentas eléctricas, ráfagas de viento, inundaciones y crecidas repentinas de ríos y quebradas.

-Panamá registró el mayor porcentaje de despidos entre los cinco países evaluados en el estudio Salarios y Contrataciones 2026, elaborado por la plataforma de empleo Konzerta, reflejando un panorama laboral más desafiante en comparación con el resto de la región.

-El Ministerio Público informó que entre enero de 2025 y junio de 2026 archivó provisionalmente 57 investigaciones debido a la falta de auditorías de la Contraloría General de la República, requisito clave para sustentar el avance de estos procesos.

-El Gobierno de las Islas Malvinas condenó el mensaje exhibido por jugadores de la selección argentina tras derrotar 2-1 a Inglaterra y avanzar a la final del Mundial 2026. Las autoridades del archipiélago consideraron que la pancarta con la frase “Las Malvinas son argentinas” politizó un evento deportivo y expresaron su rechazo a la acción.