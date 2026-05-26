MEF propone ley de concesiones públicas para modernizar contratos portuarios en Panamá

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a través de su Dirección de Planificación Nacional, anunció que trabaja en la creación de una ley de contrataciones y concesiones públicas que servirá como marco general para los acuerdos portuarios. La iniciativa busca garantizar transparencia, competitividad y atracción de inversión internacional, en un sector clave para la economía panameña.'Estamos homologando y buscando la forma de tener una ley de contrataciones y concesiones públicas que sirva como paraguas, pero que también permita que cada contrato se ajuste a las mejores prácticas internacionales', explicó el director general de Planificación Nacional del MEF, Rodolfo Sabonge.Sabonge recordó que los contratos portuarios vigentes fueron firmados hace más de 25 años y hoy resultan obsoletos frente a los estándares globales. 'La nueva normativa permitirá actualizar estos acuerdos bajo un esquema de<i> benchmarking</i> internacional, asegurando que Panamá mantenga su liderazgo como <i>hub</i> logístico regional', mencionó.