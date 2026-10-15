De la Alcaldía de Colón a una investigación por blanqueo de capitales: ¿quién es el empresario vinculado a Alex Lee?

Un empresario fue aprehendido en Colón por presunto blanqueo de capitales durante un operativo relacionado a la investigación por el manejo de fondos de la Junta Comunal de Barrio Sur, dónde el Ministerio Público ha reportado que hubo una lesión patrimonial de más de medio millón de dólares. Fuentes extraoficiales comunicaron a La Estrella de Panamá que se trata de Michael El-Hage.

El-Hage fue asesor de la Alcaldía de Colón durante el período que Alex Lee ocupó el cargo de alcalde del municipio. Una publicación hecha por el municipio en 2021 lo muestra firmando un memorando de entendimiento “en representación” de Lee para un proyecto de siembra de árboles en los 14 corregimientos de la provincia.

La aprehensión, ocurrida en su residencia en Ciudad del Sol, fue comunicada este jueves 15 de octubre por el Ministerio Público a través de un comunicado, en el que detallan que la aprehensión formó parte de la Operación Litus Ultra, realizada en conjunto con la Dirección Nacional de Inteligencia Policial, la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y el Grupo Alfa de la Policía Nacional

“Durante las diligencias realizadas en la residencia del empresario, se ubicaron documentos y equipos tecnológicos que serán sometidos a los análisis correspondientes”, detalla el comunicado oficial. Específicamente, señalan que un informe de la Contraloría General de la República calculó una lesión patrimonial por 565,473 dólares en perjuicio de la junto comunal. Estos fondos formarían parte del Programa de Desarrollo de Interés Social (PDIS).

“Por esta misma causa penal, otras cuatro personas se encuentran vinculadas al proceso, entre ellas un exalcalde de Colón, quien también figura como imputado”, añade el comunicado.

El exalcalde de Colón, Alex Lee, fue aprehendido en abril de este año junto con funcionarios y exfuncionarios de Barrio Norte y Barrio Sur de Colón, y se le imputaron cargos por presunto peculado agravado que habría dejado un perjuicio al Estado de 6 millones de dólares.

El empresario aprehendido en Colón será puesto a órdenes de un juzgado de garantías para el desarrollo de las audiencias correspondientes.

“La Procuraduría General de la Nación reitera su compromiso de ejercer la acción penal ante los Tribunales de Justicia, con alto respeto a los derechos de los ciudadanos y en estricto apego a la Constitución y la Ley”, concluye el comunicado oficial.