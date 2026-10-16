Cada 31 de octubre, el Día Mundial del Ahorro nos invita a hablar de algo que muchos hemos pospuesto alguna vez: ahorrar. En Panamá, octubre se ha convertido en el mes en que instituciones, educadores y familias reabren esa conversación. Este día nació hace casi un siglo para recordarnos algo sencillo: no se trata de dejar de disfrutar hoy, sino de darte a ti mismo mayor capacidad de decisión para el futuro.
“Este mes sí empiezo.” Lo pensamos, llega el fin de mes y, entre compromisos, gastos e imprevistos, volvemos a dejarlo para después.
Para ahorrar, lo importante no es la cantidad, es convertirlo en un hábito: un ahorro constante, aunque sea pequeño, cambia la forma en que enfrentamos los imprevistos y las oportunidades.
Antes de preguntarnos cuánto podemos ahorrar, hay una pregunta todavía más sencilla: ¿sabemos realmente en qué se nos va el dinero?
Para muchas personas, una de las principales dificultades para ahorrar es no tener claridad sobre cómo distribuyen sus ingresos y gastos. Por eso, es importante empezar por enlistarlos para identificar en qué se va el dinero y en dónde se puede ajustar para empezar a ahorrar. Construir un ahorro efectivo comienza con organización y objetivos claros, no necesariamente con grandes sacrificios.
Separar el dinero según su propósito puede ayudar: una parte para gastos habituales, otra para emergencias y otra para las metas que queremos alcanzar.
La tecnología también puede facilitar esta tarea. Quantia Hub, la plataforma digital de servicios financieros de MMG Bank, cuenta con herramientas como las alcancías digitales, que permiten separar el dinero para distintos propósitos: un fondo de emergencia, un viaje, gastos del hogar, mascotas o cualquier otra meta. La idea es sencilla: que ahorrar deje de depender únicamente de la voluntad y se convierta en un sistema.
Pero ningún hábito financiero se construye en un solo mes: requiere constancia y, sobre todo, entender mejor nuestra relación con el dinero. Por eso, en Quantia Hub y MMG Bank trabajamos todo el año en módulos de educación financiera y espacios de conversación con clientes y comunidad, porque la inclusión financiera empieza por entender el dinero, no solo por tener acceso a productos.
Ahorrar es un gran comienzo, pero no es necesariamente el destino final. El dinero que se queda quieto durante años pierde poder frente a la inflación; el que se organiza y se pone a trabajar es el que realmente transforma su futuro financiero.
Una vez que hemos organizado nuestras finanzas, desarrollado el hábito de ahorrar y construido una reserva para imprevistos, podemos empezar a pensar en objetivos de más largo plazo. Y allí aparece una nueva pregunta: ¿cómo hacer crecer lo que hemos logrado construir?
Dependiendo de tus metas, del tiempo que tengas para cumplirlas y de tu tolerancia al riesgo, invertir puede convertirse en parte importante de ese camino. Existen distintas alternativas: desde soluciones diversificadas hasta planes de jubilación como Quantia AFP. Comenzar no tiene que ser algo reservado únicamente para expertos o grandes patrimonios.
Ahorrar e invertir cumplen propósitos distintos, pero pueden formar parte de una misma historia financiera: primero ordenar, luego construir y, cuando sea el momento adecuado, buscar oportunidades para crecer.
El Día Mundial del Ahorro puede ser la excusa para comenzar la conversación. El verdadero cambio ocurre en lo que hacemos después. En MMG Bank y Quantia Hub queremos acompañarte en ese camino, ayudando a que cada vez más personas puedan tomar decisiones financieras informadas para construir su bienestar financiero y preparar a las nuevas generaciones.
Cientos de familiares y amigos se congregaron en la explanada donde se celebró el Festival Nova, lugar de la mayor masacre dentro de la oleada de ataques...
“¿Qué es lo que le impide venirse? ¡Que se venga! ¿Cuál es problema, pues? Lo que tienen es un show para ver cómo generan una campaña de intriga”, dijo...
El fenómeno de El Niño, especialmente agudo este año, está disparando los termómetros en el Caribe colombiano, con temperaturas récord de hasta 40 grados...