Cada 31 de octubre, el Día Mundial del Ahorro nos invita a hablar de algo que muchos hemos pospuesto alguna vez: ahorrar. En Panamá, octubre se ha convertido en el mes en que instituciones, educadores y familias reabren esa conversación. Este día nació hace casi un siglo para recordarnos algo sencillo: no se trata de dejar de disfrutar hoy, sino de darte a ti mismo mayor capacidad de decisión para el futuro. “Este mes sí empiezo.” Lo pensamos, llega el fin de mes y, entre compromisos, gastos e imprevistos, volvemos a dejarlo para después. Para ahorrar, lo importante no es la cantidad, es convertirlo en un hábito: un ahorro constante, aunque sea pequeño, cambia la forma en que enfrentamos los imprevistos y las oportunidades.

Primero ordenar, después ahorrar

Antes de preguntarnos cuánto podemos ahorrar, hay una pregunta todavía más sencilla: ¿sabemos realmente en qué se nos va el dinero? Para muchas personas, una de las principales dificultades para ahorrar es no tener claridad sobre cómo distribuyen sus ingresos y gastos. Por eso, es importante empezar por enlistarlos para identificar en qué se va el dinero y en dónde se puede ajustar para empezar a ahorrar. Construir un ahorro efectivo comienza con organización y objetivos claros, no necesariamente con grandes sacrificios. Separar el dinero según su propósito puede ayudar: una parte para gastos habituales, otra para emergencias y otra para las metas que queremos alcanzar. La tecnología también puede facilitar esta tarea. Quantia Hub, la plataforma digital de servicios financieros de MMG Bank, cuenta con herramientas como las alcancías digitales, que permiten separar el dinero para distintos propósitos: un fondo de emergencia, un viaje, gastos del hogar, mascotas o cualquier otra meta. La idea es sencilla: que ahorrar deje de depender únicamente de la voluntad y se convierta en un sistema. Pero ningún hábito financiero se construye en un solo mes: requiere constancia y, sobre todo, entender mejor nuestra relación con el dinero. Por eso, en Quantia Hub y MMG Bank trabajamos todo el año en módulos de educación financiera y espacios de conversación con clientes y comunidad, porque la inclusión financiera empieza por entender el dinero, no solo por tener acceso a productos.

¿Y después de ahorrar?