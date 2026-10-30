Éxodo patriótico: Tocumen prevé movilizar 95,000 pasajeros locales adicionales en Fiestas Patrias

El Aeropuerto Internacional de Tocumen proyecta movilizar alrededor de 95,000 pasajeros locales adicionales entre el 30 de octubre y el 10 de noviembre, con motivo de las Fiestas Patrias.

La terminal aérea detalló que este flujo corresponde a viajeros que iniciarán o finalizarán su trayecto en Panamá durante el período de asueto. Este volumen se sumará al movimiento regular del aeropuerto, que en septiembre registró un promedio diario de 65,421 pasajeros, cifra que incluye tanto a viajeros en conexión como a aquellos con origen o destino en el país.

La estimación consolida los datos de Copa Airlines y del resto de las aerolíneas que operan en la terminal. Copa prevé transportar 90,390 pasajeros locales: 38,360 salidas programadas entre el 30 de octubre y el 2 de noviembre, y 52,030 llegadas entre el 4 y el 10 de noviembre.

De acuerdo con las proyecciones de la aerolínea, el sábado 31 de octubre será la jornada de mayor tráfico de salida, con 10,280 pasajeros. Le seguirán el viernes 30 de octubre y el domingo 1 de noviembre, con 9,910 viajeros cada día, mientras que para el lunes 2 de noviembre se estiman 8,260 salidas.

En cuanto a los retornos, el domingo 8 de noviembre registrará el pico de llegada, con 8,900 pasajeros, seguido del jueves 5 de noviembre, con 8,860. Las cifras indican además que cerca del 68 % de las llegadas proyectadas por Copa se concentrará en el turno de la tarde.

Entre los principales destinos internacionales elegidos para estas fechas destacan: Miami y Orlando (Estados Unidos); Cancún y Ciudad de México (México); San José (Costa Rica); Bogotá y Medellín (Colombia); Lima (Perú); y Punta Cana (República Dominicana). En el mercado doméstico, la ciudad de David, en Chiriquí, se mantiene entre las preferencias de los viajeros.

“Nos estamos preparando para recibir a quienes viajarán durante estos días y a quienes regresar al país. Sabemos que detrás de cada viaje hay planes de descanso, encuentros familiares y personas que esperan con ilusión. Nuestro compromiso es ofrecer un aeropuerto organizado, con atención de calidad y condiciones de seguridad que faciliten la experiencia de los pasajeros”, expresó José Ruiz Blanco, gerente general del Aeropuerto Internacional de Tocumen.

Ante el incremento operativo, la administración recomienda a los usuarios acudir a la terminal con al menos tres horas de anticipación para completar el registro en aerolínea, los controles de seguridad y los trámites migratorios y aduaneros.

Asimismo, se aconseja verificar la vigencia del pasaporte y los requisitos de entrada del país de destino, conservar a mano la documentación y el pase de abordar, evitar el transporte de objetos punzocortantes o líquidos superiores a 100 mililitros en el equipaje de mano, y consultar los monitores de información para confirmar la puerta de embarque asignada.

La gerencia de Tocumen, en coordinación con el Servicio Nacional de Migración, la Autoridad Nacional de Aduanas, la Policía Nacional y las líneas aéreas, mantendrá activo un plan operativo especial para gestionar la alta demanda, con foco en las horas y días de mayor afluencia, con el fin de optimizar el flujo de usuarios durante la coyuntura patriótica.