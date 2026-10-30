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Reportan caída de puente colgante sobre el río Santa Ana en San Miguel; hay varios heridos

Este grupo de personas caminaba por el área en dirección a un funeral.
Este grupo de personas caminaba por el área en dirección a un funeral. Tomado de video
Por
Manuel Vega Loo
Editor Web
  • 30/10/2026 12:30
Hasta el momento, no se ha precisado la cantidad de personas heridas ni las causas que provocaron la caída.

La caída de un puente colgante sobre el río Santa Ana, en el sector del mismo nombre, en el corregimiento de San Miguel, fue reportada este viernes 30 de octubre.

De acuerdo con información difundida por la emisora Mi Favorita de Penonomé, el colapso de la estructura dejó varias personas heridas.

Este grupo de personas caminaba por el área en dirección a un funeral, según los informes preliminares.

Ante esta situación, se solicitó el apoyo de las entidades de emergencia para atender a los afectados.

Hasta el momento, no se ha precisado la cantidad de personas heridas ni las causas que provocaron la caída del puente.

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