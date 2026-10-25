Incendio en el muelle de Amador no deja víctimas: Bomberos inician investigaciones

Un incendio afectó a dos embarcaciones que se encontraban en el muelle de Flamenco Marina, ubicado en la calzada de Amador, en el corregimiento de Ancón, la noche del sábado 24 de octubre.
La emergencia fue reportada a las 11:20 p.m. y atendida por unidades del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá, pertenecientes a la Zona Regional Panamá.
Para controlar las llamas, los bomberos desplegaron cinco vehículos: tres carros de extinción, identificados con los números 294, 769 y 856, y dos unidades de apoyo operacional, con los números 453 y 420.
La intervención permitió extinguir el fuego por completo. El incidente dejó daños materiales en ambas embarcaciones, pero no se reportaron personas heridas ni víctimas mortales.
La Dirección Nacional de Seguridad, Prevención e Investigación de Incendios (DINASEPI) realizará las investigaciones correspondientes para determinar qué originó el siniestro.
Hasta el momento, no se han informado las causas del incendio ni se han precisado mayores detalles sobre la magnitud de los daños registrados en las embarcaciones.
Las autoridades deberán establecer las circunstancias en las que se inició el fuego en la marina.
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