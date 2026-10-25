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Lotería Nacional de Panamá | Resultados del sorteo dominical del 25 de octubre de 2026

Sorteo dominical.
Sorteo dominical. Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Redacción La Estrella de Panamá
  • 25/10/2026 15:27

Consulta la lista completa de ganadores, números, letras, series y los premios en dinero que puedes cobrar

La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) realiza hoy, 25 de octubre de 2026, el Sorteo Dominical, transmitido desde la plaza de su sede principal, Víctor Julio Gutiérrez.

Resultados Oficiales.

Primer premio: 4491

Letras: CCDD

Serie 17

Folio 11

Segundo premio 4381

Tercer premio 0658

¿Dónde ver y cambiar los billetes ganadores?

Cobro de premios: Puede cambiar tus fracciones ganadoras en la sede principal o en cualquier agencias de la LNB en el territorio nacional presentando su billete o chance en buen estado y su cédula de identidad personal.

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