Protestas en París y Barcelona dejan miles de detenidos y daños materiales

Miles de detenidos y cuantiosos daños materiales son el resultado de las recientes protestas en Europa, que tuvieron lugar en París (Francia) y Barcelona (España).
Las manifestaciones, cuyo trasfondo social está ligado al encarecimiento del costo de la vida en el Viejo Continente, dejaron, por ejemplo, más de 1.000 detenidos en la capital francesa. Según reseñó la agencia EFE, las autoridades francesas detuvieron a 1.314 personas y contabilizaron 24 comercios saqueados durante las manifestaciones del sábado en favor del poder adquisitivo y los servicios públicos. Estas cifras contrastan con las 2.628 detenciones y los 1.522 establecimientos afectados registrados el 17 de octubre, informó este domingo el Ministerio del Interior.
Este balance, aún provisional, incluye 53 miembros de las fuerzas de seguridad heridos, frente a los 1.144 de la semana anterior. El Ministerio del Interior también precisó que los servicios de emergencia intervinieron este pasado sábado 24 de octubre en 75 incendios, frente a los 2.025 registrados el 17 de octubre, tras una noche que calificó de ‘tranquila’.
Las protestas del sábado 24 de octubre reunieron a 410.000 personas en todo el país, 110.000 de ellas en París, durante 289 concentraciones. La cifra contrasta con los 550.000 participantes y las 441 movilizaciones de la semana anterior, según el Ministerio del Interior.
En Barcelona, en cambio, 118 personas, decenas de ellas menores de edad, fueron detenidas por ‘actos vandálicos’, ‘daños en la vía pública’ o ‘saqueos’, en unos disturbios que recordaban, a menor escala, a los incidentes ocurridos durante las protestas del 17 de octubre en Francia.
En videos compartidos en redes sociales y revisados por la agencia AFP se observa a grupos de jóvenes, muchos de ellos vestidos de negro, correr por las calles de Barcelona y atacar comercios tras congregarse en una gran plaza del centro de la ciudad, como parte de una manifestación que no había sido comunicada a las autoridades.
Entre los detenidos hay 73 menores de edad, precisó Sílvia Catà, jefa de los Mossos d’Esquadra, la policía catalana, al medio 3CatInfo.
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