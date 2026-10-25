Protestas en París y Barcelona dejan miles de detenidos y daños materiales

Miles de detenidos y cuantiosos daños materiales son el resultado de las recientes protestas en Europa, que tuvieron lugar en París (Francia) y Barcelona (España).

Las manifestaciones, cuyo trasfondo social está ligado al encarecimiento del costo de la vida en el Viejo Continente, dejaron, por ejemplo, más de 1.000 detenidos en la capital francesa. Según reseñó la agencia EFE, las autoridades francesas detuvieron a 1.314 personas y contabilizaron 24 comercios saqueados durante las manifestaciones del sábado en favor del poder adquisitivo y los servicios públicos. Estas cifras contrastan con las 2.628 detenciones y los 1.522 establecimientos afectados registrados el 17 de octubre, informó este domingo el Ministerio del Interior.

Este balance, aún provisional, incluye 53 miembros de las fuerzas de seguridad heridos, frente a los 1.144 de la semana anterior. El Ministerio del Interior también precisó que los servicios de emergencia intervinieron este pasado sábado 24 de octubre en 75 incendios, frente a los 2.025 registrados el 17 de octubre, tras una noche que calificó de ‘tranquila’.