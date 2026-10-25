Lula da Silva y Flávio Bolsonaro votan en una elección clave en Brasil

Brasil comenzó este domingo 25 de octubre una jornada electoral que definirá el rumbo de esta nación suramericana y que, además, está siendo observada con lupa en todo el mundo. Ambos candidatos, el actual presidente Luiz Inácio ‘Lula’ da Silva, del Partido de los Trabajadores, y Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro y candidato del Partido Liberal, ya ejercieron su derecho al sufragio.

El primero en hacerlo fue Flávio Bolsonaro, quien acudió a su centro de votación en Río de Janeiro (Brasil) apenas 20 minutos después de la apertura de las urnas. “Llegó la hora del cambio, Brasil no aguanta más. (...) La vida de todos empeoró. La esperanza se convirtió en miedo: miedo de caminar por la calle de noche, miedo a la nevera vacía, a no pagar las cuentas”, aseguró el opositor, quien calificó al actual presidente como “alguien sin moral”.

Más tarde, en la ciudad de São Bernardo do Campo, en el estado de São Paulo, ‘Lula’ da Silva acudió a votar acompañado de su esposa, la primera dama Janja da Silva. Allí, el presidente aprovechó la ocasión para responder a su adversario. “Jamás imaginé que iba a disputar una elección con alguien sin moral, que miente; se le educó para mentir. Sé que los brasileños no van a votar a un parapolicial”, afirmó.

Los últimos días de campaña se caracterizaron por su alto voltaje. Un buen ejemplo fue el enfrentamiento dialéctico entre ambos candidatos durante los dos debates televisados por Band TV y TV Globo. Mientras el hijo de Jair Bolsonaro cuestionó al candidato a la reelección por su supuesta mala gestión, ‘Lula’ subrayó que los problemas del país en ámbitos como la salud y la economía se agravaron durante la administración de Bolsonaro.

Las encuestas electorales auguran un empate técnico entre ambos candidatos, lo que añade incertidumbre al desenlace de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil.