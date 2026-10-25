María Corina confirma su regreso a Venezuela: ‘Estoy aquí. Con ustedes’

‘Estoy aquí. Con ustedes’, con esta frase la líder venezolana, María Corina Machado anunciaba este domingo su regreso al país, tal como lo había adelantado el viernes La Estrella de Panamá. Su mensaje fue apoyado por Edmundo González quien desde sus redes sociales también confirmaba su llegada. ”¡Venezuela! Me emociona muchísimo anunciarles que nuestra líder, mi querida Maria Corina, está en territorio venezolano”, escribió.

De esta forma, la líder opositora y Premio Nobel de la Paz daba así sus primeras imágenes de su regreso oficial a su país.

Según González, hoy es un día muy importante para los venezolanos, ya que con el regreso de Corina se retoma el proceso de oposición. Para ello, adelantó que pronto se estarán reuniendo. “Muy pronto estaré con ustedes y con ella para que nuestro país avance verdaderamente hacia la libertad.Ustedes lo saben, esto es hasta el final”, recalcó. Juan Pablo Guanipa también comentó su apoyo a Corina, ya que como opositores tienen una tarea por delante, entre esos, exigir la liberación de presos políticos y exigir un cronograma electoral, que les permita tener unas elecciones presidenciales. ”Esa es la manera para lograr que esta situación de Venezuela pueda cambiar de la crisis profunda que tenemos hoy a la gran posibilidad de construir la gran nación que todos soñamos”, comentó Guanipa en un video publicado en sus redes sociales.

Corina se trasladó a la Iglesia de Santa Rosa, en Lara, para participar de una misa. Allí fue recibida por sus simpatizantes entre gritos y abrazos para saludarla. De esta forma, la líder opositora daba y Premio Nobel de la Paz daba así sus primeras imágenes de su regreso oficial a su país.