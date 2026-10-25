Empresarios piden al Gobierno a acelerar las soluciones para los afectados por el terremoto

La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) hizo un llamado a acelerar la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del pasado 9 de octubre y pidió al Gobierno priorizar la reparación de viviendas, la reactivación económica y la recuperación de espacios seguros para la educación.

En un pronunciamiento divulgado este domingo 25 de octubre, el presidente de Apede, Alberto López Tom, sostuvo que la recuperación debe centrarse en las necesidades de las familias afectadas, con soluciones duraderas que les permitan recuperar sus hogares, sus ingresos y su estabilidad.

“La reconstrucción no puede esperar. La vida y la dignidad de las personas deben orientar las decisiones y los recursos destinados a esta recuperación”, señaló la organización.

El gremio empresarial advirtió que las cifras oficiales reflejan la magnitud de los daños y las necesidades pendientes. De acuerdo con el balance preliminar del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), con fecha del 21 de octubre, se habían evaluado 11,321 viviendas: 2,890 presentaban daños totales y 6,874, daños moderados o parciales.

Asimismo, la matriz del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), con corte al 20 de octubre, registraba 5,628 personas, agrupadas en 1,051 familias, alojadas en 126 albergues.

Ante este escenario, Apede consideró necesario mantener la asistencia humanitaria mientras se avanza hacia soluciones permanentes que garanticen viviendas seguras y habitables, acceso al agua y saneamiento, y condiciones adecuadas para las comunidades.

Transparencia en donaciones

La asociación valoró la iniciativa del Gobierno de crear un fideicomiso para canalizar las donaciones del sector privado y expresó su expectativa de que entre en funcionamiento pronto.

El gremio señaló que los recursos recaudados deben traducirse en respuestas concretas y oportunas para las personas afectadas. Para ello, insistió en la necesidad de coordinar las capacidades del sector público y privado, establecer prioridades y definir plazos de ejecución que puedan ser conocidos por la ciudadanía.

También pidió rendir cuentas sobre los fondos recibidos, su utilización y las personas o comunidades beneficiadas.

Según Apede, la transparencia es fundamental para mantener la confianza de quienes han contribuido a las campañas de ayuda y evitar malas experiencias como las registradas durante la pandemia.

Reactivación económica

Otro de los puntos centrales del pronunciamiento fue la recuperación de los micro y pequeños empresarios, cuyos negocios representan el sustento de numerosas familias en Azuero, Coclé y Veraguas.

Apede advirtió que los cierres, la suspensión de eventos y la interrupción de actividades comerciales reducen los ingresos de los emprendedores, mientras sus compromisos financieros continúan.

Por ello, solicitó agilizar las inspecciones para facilitar una reapertura segura y evaluar alternativas de financiamiento, períodos de gracia, facilidades de pago y apoyo para recuperar inventarios, de acuerdo con las necesidades de cada negocio.

Además, propuso que las obras de reconstrucción incorporen a empresas, trabajadores y proveedores locales para que los recursos destinados a la recuperación también contribuyan a generar empleos y dinamizar la economía de las comunidades.

El gremio instó al Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), al Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), a la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), a la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme) y a otras instituciones competentes a coordinar con el sector privado y los gremios locales una estrategia para fortalecer la producción agropecuaria, el turismo, el comercio y los emprendimientos.

La recuperación también requiere restablecer carreteras, puentes y servicios básicos. En cuanto a las actividades comerciales y los encuentros, consideró que las decisiones deben ajustarse a las condiciones de cada localidad y permitir su realización cuando la seguridad esté verificada.

Educación: la otra prioridad

Apede también pidió que la recuperación de los centros educativos forme parte de las prioridades, al considerar que la continuidad de las clases es fundamental para el bienestar de los niños y adolescentes afectados.

Según las cifras del Mides citadas por la organización, entre las personas que permanecían en albergues había 327 niños de hasta cuatro años y 865 menores de entre cinco y 17 años.

El gremio indicó que las familias necesitan información clara y condiciones que les permitan acompañar a sus hijos durante la emergencia.

Asimismo, señaló la importancia de conocer los resultados de las inspecciones a los planteles, rehabilitar las instalaciones que lo requieran y garantizar alternativas seguras para que los estudiantes continúen sus estudios.