El recorrido de María Corina Machado: así fue el regreso a Venezuela de la líder opositora

La líder opositora venezolana, María Corina Machado, regresó a Venezuela este domingo 25 de octubre, después de permanecer casi diez meses fuera del país, y reapareció ante sus seguidores en Barquisimeto, estado Lara, donde inició esta nueva etapa de su actividad política. “Estoy aquí. Con ustedes”, escribió Machado en su cuenta de X para anunciar su regreso, que también fue confirmado por el excandidato presidencial opositor Edmundo González Urrutia.

La dirigente apareció en el santuario de Santa Rosa, en Barquisimeto, donde fue recibida por simpatizantes de su movimiento político, Vente Venezuela. Su retorno marca el fin de una prolongada ausencia del país y abre una nueva etapa para la oposición venezolana, que busca impulsar elecciones presidenciales libres y avanzar hacia una transición democrática. Machado salió de Venezuela en diciembre de 2025 para recibir el Nobel de la Paz en Oslo, Noruega, después de pasar cerca de un año en la clandestinidad. Desde entonces, permaneció fuera del territorio venezolano y enfrentó obstáculos para concretar su regreso, según denuncias de su equipo político. Su regreso ocurre después de varios intentos fallidos de volver al país por distintas vías. Hasta el momento, no se han divulgado públicamente todos los detalles sobre la ruta que siguió para ingresar a Venezuela. Colombia y sus aliados políticos Por su parte, Colombia ocupa un lugar importante el retorno de Machado. El presidente Abelardo de la Espriella, fue uno de los que colaboró con el regreso de la líder a tierras venezolanas. Anteriormente, María Corina habría la posibilidad de trabajar conjuntamente para fortalecer las instituciones, la seguridad y la prosperidad de ambas naciones.

Otro de los referentes políticos vinculados a la causa opositora venezolana es el expresidente colombiano Álvaro Uribe, quien ha mantenido una postura crítica frente al chavismo y ha respaldado iniciativas políticas orientadas a promover un cambio democrático en Venezuela. El desafío que enfrenta la oposición La vuelta de Machado representa un nuevo capítulo en su intento de recuperar protagonismo directo dentro de Venezuela y participar en las decisiones sobre el futuro político del país.