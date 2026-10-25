Trump sobre el regreso de María Corina Machado a Venezuela: ‘Espero que esté a salvo’

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reaccionó este domingo 25 de octubre al regreso a Venezuela de la líder opositora y premio nobel de la paz 2025, María Corina Machado, y manifestó su deseo de que esté a salvo.

”Es una mujer muy agradable. Me dio su Premio Nobel, así que ¿cómo puedo decir otra cosa? Y espero que esté a salvo. Es una mujer muy agradable. Pero nos está yendo realmente bien en Venezuela”, declaró Trump ante periodistas en Washington, al salir de la Casa Blanca y ser consultado sobre el regreso de Machado.