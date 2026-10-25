Trump sobre el regreso de María Corina Machado a Venezuela: ‘Espero que esté a salvo’

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reaccionó este domingo 25 de octubre al regreso a Venezuela de la líder opositora y premio nobel de la paz 2025, María Corina Machado, y manifestó su deseo de que esté a salvo.
”Es una mujer muy agradable. Me dio su Premio Nobel, así que ¿cómo puedo decir otra cosa? Y espero que esté a salvo. Es una mujer muy agradable. Pero nos está yendo realmente bien en Venezuela”, declaró Trump ante periodistas en Washington, al salir de la Casa Blanca y ser consultado sobre el regreso de Machado.
Machado confirmó su regreso al país con un mensaje publicado en sus redes sociales: “Estoy aquí. Con ustedes”.
La dirigente reapareció en una iglesia católica de Santa Rosa, en el estado Lara, al noroeste de Venezuela, donde fue recibida por simpatizantes.
Su llegada también fue confirmada por el excandidato presidencial Edmundo González, quien expresó su respaldo y adelantó que ambos se reunirán próximamente.
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