Procuraduría alerta sobre documentos falsos utilizados para estafar en Panamá

La Procuraduría General de la Nación (PGN) alertó a la ciudadanía sobre la circulación de documentos falsos que utilizan el nombre, el logotipo y los sellos del Ministerio Público para intentar estafar a la población.
Según la entidad, estos documentos simulan citaciones, órdenes de aprehensión o notificaciones relacionadas con investigaciones, con el propósito de generar temor y presionar a las personas para que realicen pagos o entreguen información personal.
La Procuraduría recordó que no cobra por ningún trámite ni solicita dinero por teléfono, mensajes, redes sociales o correo electrónico. Asimismo, advirtió que la fabricación y utilización de documentos falsos constituye un delito que es investigado por el Ministerio Público.
La PGN indicó que los documentos oficiales pasan por un proceso de revisión antes de ser emitidos. Por ello, las faltas de ortografía y los errores de redacción pueden ser señales de alerta.
Otros indicios incluyen logotipos deformados, sellos borrosos, amenazas de detención inmediata, solicitudes de mantener el asunto en secreto y exigencias de pagos o transferencias bancarias.
La entidad recomendó no dejarse presionar por mensajes que anuncien consecuencias legales inmediatas ni entregar dinero ante solicitudes que aparenten proceder de funcionarios del Ministerio Público.
Si una persona recibe una supuesta notificación de la Procuraduría, debe evitar realizar pagos o compartir datos personales y bancarios. También se recomienda conservar el documento y los mensajes recibidos como evidencia.
Para verificar la autenticidad del documento o presentar una denuncia, la ciudadanía puede llamar al 311 o acudir a una subregional del Ministerio Público.
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