Procuraduría alerta sobre documentos falsos utilizados para estafar en Panamá

La Procuraduría General de la Nación (PGN) alertó a la ciudadanía sobre la circulación de documentos falsos que utilizan el nombre, el logotipo y los sellos del Ministerio Público para intentar estafar a la población.

Según la entidad, estos documentos simulan citaciones, órdenes de aprehensión o notificaciones relacionadas con investigaciones, con el propósito de generar temor y presionar a las personas para que realicen pagos o entreguen información personal.

La Procuraduría recordó que no cobra por ningún trámite ni solicita dinero por teléfono, mensajes, redes sociales o correo electrónico. Asimismo, advirtió que la fabricación y utilización de documentos falsos constituye un delito que es investigado por el Ministerio Público.