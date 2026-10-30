Plantean reformar el Código Civil para indemnizar el daño personal

Un vacío en la legislación civil panameña impide que las personas que sufren lesiones directas a sus derechos e integridad personal reciban una indemnización económica autónoma, a menos que logren probar pérdidas patrimoniales o un perjuicio moral. Para corregir esta limitación, una investigación académica de la Universidad de Panamá propone reformar el Código Civil e incorporar el “daño a la persona” como una figura independiente dentro del régimen de responsabilidad civil.

La iniciativa fue desarrollada por el abogado Luis Gabriel Solís Higuera como parte de su tesis para optar por el título de doctor en Derecho con especialización en Derecho Civil, en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá. El trabajo presentó un proyecto normativo redactado para su eventual discusión en la Asamblea Nacional.

Según el estudio, la normativa vigente obliga a los tribunales a supeditar la reparación económica de una víctima a las categorías tradicionales de daño material o moral. Este enfoque, indica la investigación, deja desprotegidas a las víctimas cuando la lesión afecta de manera directa sus derechos personales sin encajar estrictamente en las pérdidas económicas directas o en el sufrimiento psicológico tradicionalmente reconocido.

El jurado evaluador, presidido por Julio Lombardo e integrado por Lidia Mercado y Claudio Timpson, otorgó a la investigación la calificación máxima de 100 puntos. A la sustentación académica asistió el magistrado de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Alberto Vásquez.

El coordinador del Doctorado en Derecho de la Universidad de Panamá, Roberto Will Guerrero, explicó que el valor del documento radica en que supera el análisis de las normas existentes e identifica las limitaciones operativas para proponer una alternativa legal al ordenamiento jurídico nacional.

Con la aprobación de este trabajo, la propuesta queda a disposición de los debates jurídicos e institucionales sobre la actualización de los baremos de indemnización e indemnizabilidad en el sistema judicial panameño.