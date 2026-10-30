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Béisbol

Fallece Luis Ortiz, exmánager de Panamá en el Clásico Mundial de béisbol

Luis Ortiz también destacó como scout para la MLB.
Luis Ortiz también destacó como scout para la MLB. Fedebeis
Por
Flor Isaela Navarro
  • 30/10/2026 13:24
La Fedebeis confirmó el fallecimiento de Luis Ortiz, exmánager de la selección nacional en el Clásico Mundial 2023 y scout de peloteros de la MLB

El exmánager de la selección de béisbol de Panamá y scout de organizaciones de las Grandes Ligas (MLB) Luis Ortiz falleció la madrugada de este viernes 30 de octubre en el territorio nacional, según confirmó la Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis).

En el ámbito deportivo, Ortiz cumplió funciones como director del equipo nacional durante las fases clasificatorias y el torneo oficial del Clásico Mundial de Béisbol de 2023, además de desempeñarse como buscador de talentos que facilitó la firma de peloteros locales hacia el sistema estadounidense, entre los que figuran Randall Delgado, Christian Bethancourt y Johan Camargo.

Por su parte, la Junta Directiva de la entidad federativa emitió un pronunciamiento para informar el suceso y registrar los antecedentes del técnico dentro de la estructura del béisbol nacional.

Trayectoria deportiva

Nacido en la provincia de Colón el 11 de agosto de 1958, Ortiz desarrolló una carrera como pelotero profesional en la posición de cuadro interior, en las ligas menores estadounidenses antes de asumir funciones operativas en la evaluación de talentos para organizaciones como los Rangers de Texas, los Bravos de Atlanta y los Reales de Kansas City, según los informes de la MLB

En la esfera internacional con la representación panameña, integró el cuerpo técnico del equipo como entrenador de tercera base en el Clásico Mundial de Béisbol de 2009 y posteriormente asumió la dirección técnica en las clasificatorias disputadas en el estadio Rod Carew en 2022, donde obtuvo el cupo invicto al torneo principal tras catorce años de ausencia.

Durante la fase de grupos del certamen internacional en Taichung en 2023, el mánager acumuló un registro de dos victorias y dos derrotas que garantizó la permanencia directa de la delegación nacional para la siguiente edición del torneo de 2026.

Las honras fúnebres y los actos protocolares correspondientes serán informados por la dirigencia del béisbol local en las próximas horas, mientras el estamento deportivo continúa con el registro de sus aportes en el ámbito nacional.

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