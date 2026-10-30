Fallece Luis Ortiz, exmánager de Panamá en el Clásico Mundial de béisbol

El exmánager de la selección de béisbol de Panamá y scout de organizaciones de las Grandes Ligas (MLB) Luis Ortiz falleció la madrugada de este viernes 30 de octubre en el territorio nacional, según confirmó la Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis). En el ámbito deportivo, Ortiz cumplió funciones como director del equipo nacional durante las fases clasificatorias y el torneo oficial del Clásico Mundial de Béisbol de 2023, además de desempeñarse como buscador de talentos que facilitó la firma de peloteros locales hacia el sistema estadounidense, entre los que figuran Randall Delgado, Christian Bethancourt y Johan Camargo.

Por su parte, la Junta Directiva de la entidad federativa emitió un pronunciamiento para informar el suceso y registrar los antecedentes del técnico dentro de la estructura del béisbol nacional.

Trayectoria deportiva

Nacido en la provincia de Colón el 11 de agosto de 1958, Ortiz desarrolló una carrera como pelotero profesional en la posición de cuadro interior, en las ligas menores estadounidenses antes de asumir funciones operativas en la evaluación de talentos para organizaciones como los Rangers de Texas, los Bravos de Atlanta y los Reales de Kansas City, según los informes de la MLB En la esfera internacional con la representación panameña, integró el cuerpo técnico del equipo como entrenador de tercera base en el Clásico Mundial de Béisbol de 2009 y posteriormente asumió la dirección técnica en las clasificatorias disputadas en el estadio Rod Carew en 2022, donde obtuvo el cupo invicto al torneo principal tras catorce años de ausencia.