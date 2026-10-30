CIDH concluye sesiones en Panamá con análisis de casos de Colombia y Paraguay

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó este viernes 30 de octubre su 197.º Período Ordinario de Sesiones en Ciudad de Panamá, una jornada de trabajo en la que examinó denuncias sobre violaciones de derechos humanos en distintos países de América. Durante las sesiones, desarrolladas entre el 26 y el 30 de octubre, el organismo realizó 29 audiencias públicas, de las cuales 25 estuvieron relacionadas con situaciones particulares de países y cuatro abordaron asuntos de alcance regional.

Entre los temas examinados en la jornada de cierre figuraron el asesinato del exalcalde colombiano Eudaldo León Díaz Salgado, ocurrido en 2003, y el proceso de destitución del expresidente paraguayo Fernando Lugo, mediante un juicio político celebrado en junio de 2012.

Asesinato de exalcalde colombiano Uno de los expedientes analizados fue el caso 14.800, relacionado con Eudaldo León Díaz Salgado, quien fue alcalde del municipio de El Roble, en el departamento colombiano de Sucre.

Díaz Salgado fue asesinado en abril de 2003 por grupos paramilitares, después de haber denunciado públicamente amenazas contra su vida y presuntos vínculos entre autoridades locales y las Autodefensas Unidas de Colombia.

Además, la audiencia abordó la presunta responsabilidad internacional del Estado colombiano por la falta de protección al entonces funcionario, así como cuestionamientos relacionados con la impunidad y las garantías judiciales.

El juicio político contra Fernando Lugo La CIDH también examinó el caso 14.819, relacionado con el proceso de destitución del expresidente paraguayo Fernando Armindo Lugo Jiménez.

El expediente se refiere al juicio político que culminó con su salida del poder en junio de 2012, después de un procedimiento parlamentario que le concedió un tiempo limitado para preparar su defensa. El análisis se centró en posibles vulneraciones de las garantías del debido proceso y de los derechos políticos reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

29 audiencias sobre derechos humanos en América Durante los cinco días de sesiones en Panamá, la CIDH desarrolló 29 audiencias públicas, distribuidas entre situaciones nacionales y asuntos regionales.

De las 25 audiencias relacionadas con países específicos, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, México, Paraguay, Perú y Venezuela tuvieron dos cada uno.

En tanto, Argentina, Canadá, Costa Rica, Cuba, Estados Unidos, Granada, Honduras y Nicaragua registraron una audiencia cada uno.