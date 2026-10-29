Nuestra voz en la CIDH

En Panamá se reúne la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su 197.º período de sesiones. En el marco de este espacio diversos sectores sociales solicitaron el tratamiento de los casos nacionales ante la escalada de violaciones sistemáticas del gobierno de Mulino contra sindicalistas, educadores, originarios, comunitarios, ambientalistas, entre tantos otros. El accionar de Frenadeso y Copodehupa permitió que este organismo internacional accediera a recibirlos en una reunión formal con sus representantes.

¿Qué se planteó ante la CIDH? Las consideraciones del movimiento social panameño en torno a la violación de los derechos humanos en el país. Entre las principales denuncias están los atropellos contra los pueblos indígenas, el tema de las libertades sindicales, los despidos ilegales e injustificados, cierre de cuentas bancarias, el tema ambiental (minería y embalses de Río Indio) y los procesos judiciales (guerra jurídica) que Mulino ha impuesto a dirigentes sindicales y gremiales.

Desde Copodehupa se presentó un nuevo documento que recoge las graves denuncias de violaciones de derechos humanos registradas desde 2023 hasta la fecha, incluyendo la represión y criminalización de las protestas sociales, las afectaciones a Suntracs, la persecución contra educadores, los abusos denunciados contra pueblos indígenas y comunidades, las infiltraciones ilegales y operaciones de vigilancia contra organizaciones sociales, así como los casos de detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza. También, las graves denuncias relacionadas con la defensa del ambiente y los territorios, especialmente Río Indio, la minería y las comunidades afectadas, además de los despidos denunciados como injustificados de trabajadores de la salud, médicos y otras causas de los problemas que comprometen los derechos fundamentales de la población panameña. La intención es exigir respuestas y seguimiento a las comunicaciones, denuncias y peticiones que Copodehupa ha presentado anteriormente ante la CIDH, para evitar que las voces de las víctimas queden sin atención.

Para el movimiento social se trata de que la Comisión Interamericana escuche directamente a las víctimas, conozca la dimensión de las denuncias y adopte las acciones de seguimiento y protección que correspondan. No puede pasar inadvertido que Panamá, siendo anfitrión de este período de sesiones de la CIDH, enfrente al mismo tiempo denuncias tan graves de violaciones de derechos humanos.

Alcanzamos que en el dialogo de la CIDH con la sociedad civil el viernes 30 de octubre, dirigentes del movimiento social de Panamá, estarán presentes exponiendo la situación nacional de los derechos humanos en el país. Seguimos con la firme convicción de defensa de los derechos humanos y la lucha por el respeto al derecho a la organización que le asiste al pueblo humilde y trabajador.

En medio de la sesión 197, con bajísimo perfil en los medios de comunicación tradicional, el Suntracs se moviliza ante la Procuraduría de la Nación para presentar una denuncia sobre el caso de policías infiltrados en nuestra organización y en otras. Seguimos en resistencia activa, para avanzar y vencer.

Aprovecho para expresar mis felicitaciones al obrero de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva por su gran triunfo en las elecciones del domingo pasado, donde renace la esperanza, no solo porque ganó Brasil, sino América Latina y el mundo, pues el triunfo de Lula constituye un golpe a la ultraderecha, al fascismo y al guerrerismo de Trump.