Audiencia revela las fuentes de ingresos de Enrique Lau Cortés

La audiencia que resultó en la imputación por presunto enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales contra el ex director de la Caja de Seguro Social (CSS), Enrique Lau Cortés, reveló sus múltiples fuentes de ingresos, muchas de las cuáles se originan desde antes de asumir el cargo como director.
De acuerdo con declaraciones del propio Lau Cortés, a la fecha devenga 2,500 dólares de jubilación, 3 mil dólares anuales como accionista de una empresa y 3 mil dólares mensuales (prorrateados al año) provenientes de una organización de la cuál forma parte.
Además, durante la audiencia se detalló que recibe unos 10 mil dólares en dietas de parte como miembro de un hospital, y 5,400 dólares por su participación en una empresa inmobiliaria.
También se estima que recibió unos 60 mil dólares en consultorías durante su período como director de la CSS.
Ver esta publicación en Instagram
Una publicación compartida por La Estrella de Panamá (@laestrellaonline)
Una publicación compartida por La Estrella de Panamá (@laestrellaonline)
Una búsqueda en el Registro Público muestra su participación en diversas sociedades como Global Petroleum Inc; Corporación Lala, S.A.; Medical Business Corporation, S.A.; Avícola Pollo Feliz Corp; y Neumólogos Asociados, entre otras.
De acuerdo con el Ministerio Público, Lau Cortés transfirió medio millón de dólares a Cervecería La Diez, que luego fueron transferidos a República Dominicana.
Una búsqueda de sociedades revela que Lau Cortés aparece en una sociedad registrada en República Dominicana llamada Business Intelligence E & J. junto con Juan José Zonta Sing.
En el portal de la Dirección General de Ingresos Internos de República Dominicana la sociedad aparece con estado “suspendido”.
Cientos de familiares y amigos se congregaron en la explanada donde se celebró el Festival Nova, lugar de la mayor masacre dentro de la oleada de ataques...
“¿Qué es lo que le impide venirse? ¡Que se venga! ¿Cuál es problema, pues? Lo que tienen es un show para ver cómo generan una campaña de intriga”, dijo...
El fenómeno de El Niño, especialmente agudo este año, está disparando los termómetros en el Caribe colombiano, con temperaturas récord de hasta 40 grados...