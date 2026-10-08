Audiencia revela las fuentes de ingresos de Enrique Lau Cortés

La audiencia que resultó en la imputación por presunto enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales contra el ex director de la Caja de Seguro Social (CSS), Enrique Lau Cortés, reveló sus múltiples fuentes de ingresos, muchas de las cuáles se originan desde antes de asumir el cargo como director.

De acuerdo con declaraciones del propio Lau Cortés, a la fecha devenga 2,500 dólares de jubilación, 3 mil dólares anuales como accionista de una empresa y 3 mil dólares mensuales (prorrateados al año) provenientes de una organización de la cuál forma parte.

Además, durante la audiencia se detalló que recibe unos 10 mil dólares en dietas de parte como miembro de un hospital, y 5,400 dólares por su participación en una empresa inmobiliaria.

También se estima que recibió unos 60 mil dólares en consultorías durante su período como director de la CSS.