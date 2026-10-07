Los casos pendientes del exdirector de la CSS, Enrique Lau Cortés

El exdirector de la Caja de Seguro Social (CSS), Enrique Lau Cortés, enfrentará hoy una audiencia de imputación de cargos luego de ser aprehendido por presunto enriquecimiento injustificado. Sin embargo, esta no es la única investigación que enfrenta.

Lau Cortés mantiene un expediente abierto por una causa separada relacionada a una investigación por la compra de medicamentos e insumos quirúrgicos.

En octubre de 2025, luego de una auditoría interna de la CSS, se encontraron miles de medicamentos vencidos. Las estimaciones preliminares situaron el valor de medicamentos en 2.5 millones de dólares, luego se encontraron resoluciones de descarte por 2.9 millones de dólares.

Un mes después, el contralor de la República, Anel Flores, ordena el secuestro de bienes de Lau Cortés por un valor de 2.9 millones de dólares. Entre los bienes secuestrados estaban cuentas bancarias, cajillas de seguridad, vehículos y otros valores del exdirector.

Además, en mayo de 2025 la Junta Directiva de la CSS denunció el desvío de miles de millones de dólares desde programas de la institución hacia el Gobierno Central.

“Por años se trasladaban de los diferentes programas de la Caja al programa de Invalidez y Muerte 2.000 millones de dólares aproximadamente, desde el 2010 al 2023”, manifestó en ese entonces Franklin Castrejón, director del Departamento Legal de la CSS. “Se trasladaba de los programas de Enfermedad y Maternidad, de los programas de Riesgo, y se pasaban entonces a este programa de Invalidez, Vejez y Muerte, lo cual es completamente ilegal porque la ley no lo permite”, detalló, asegurando que se hicieron sin la aprobación de la Junta Directiva.

Lau Cortés fue director de la CSS entre 2019 y 20124. Castrejón detalló las transferencias irregulares que detectaron durante su administración entre 2023 y 2024.

“Se detectó que este movimiento de fondos ilegales era por un aproximado de 400 millones de dólares que salieron de los programas de la CSS. Se desviaban estos fondos ilegalmente, porque la ley ni siquiera permite una desviación de fondos, ni la Ley 51 ni la actual Ley 462 permiten ese desvío de fondos”, enfatizó.

El caso actual por el que enfrentará audiencia hoy Lau Cortés es por presunto enriquecimiento injustificado de 500 mil dólares. Fuentes cercanas al caso han adelantado que se basa en los resultados de otra auditoría realizada por la Contraloría independiente al resto de las investigaciones.